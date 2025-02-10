Сегодня в Уфе: Хабиров за границей, инструкции на случай авиаударов, дешёвый бензин

Posted 10 февраля, 19:00
Published 10 февраля, 19:00
Modified 10 февраля, 19:07
Updated 10 февраля, 19:07
В столице Башкирии во вторник, 11 февраля, прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Ветер — юго-западного и северо-западного направлений, от 5 до 10 м/с.
Ночью температура воздуха упадёт до -12°C… -14°C. Днём же термометры покажут -5°C… -7°C.
В целом по Башкортостану в ближайшие дни прогнозируются температурные скачки в пределах -23°C… +3°C. Это сильно повышает риск происшествий на дорогах, предупреждают оперативные службы. Особенно внимательным нужно быть в горной местности.
С 11:00 до 20:00:
Улицы Красина, Султанова
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Глава Башкирии Радий Хабиров во вторник, 10 февраля, проведёт оперативное совещание с коллегами.
В этот раз «оперативка» у властей Башкирии выбилась из графика. Напомним, обычно совещания Хабиров проводит по понедельникам, однако в первый день недели, 10 февраля, тот был по работе в Республике Беларусь. Там он подписал новый пакет соглашений с государством.
На совещании, среди прочих, обсудят ряд стандартнх тем: ЖКХ, здравоохранение, транспорт, ЧП и других вопросов. О них отчитаются главы ведомств и муниципалитетов. Оперативные службы, вероятно, начнут докладывать о подготовке к грядущему весеннему паводку 2025 года.
Среди специальных тем:
Итоги минувшего понедельника.
Хабиров на минувшей неделе нанёс визит в Республику Беларусь. Там он встретился с рядом чиновников высшего эшелона и подписал очередной пакет документов, закрепляющих сотрудничество страны и российского региона.
Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина в регионе. Согласно докладу ведомства, в период с 28 января по 3 февраля в Башкирии средняя цена на бензин снизилась на ₽1,47, достигнув отметки в ₽56,83 за литр.
Стоит отметить, что Башкирия вошла в число 55 регионов России, где за указанный период произошло изменение цен на топливо. Наибольший рост цен на бензин был зафиксирован в Ненецком автономном округе (+0,8%).
В уфимском парке «Кашкадан» спасатели проводят рейды по предупреждению об опасностях тонкого льда и возможной атаки беспилотников.
Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники районного Управления гражданской защиты раздают памятки с основными рекомендациями. Жителям города рассказывают о действиях при угрозе атаки БПЛА. Сообщают, как распознать опасность и как себя вести. Также уфимцев инструктируют о правилах поведения на тонком льду.
В феврале 2025 года в столице Башкирии обещается богатая концертно-театральная программа. Кто посетит город в последний месяц зимы — читайте в афише Mkset.