Сегодня в Уфе: Хабиров за границей, инструкции на случай авиаударов, дешёвый бензин

В этот раз «оперативка» у властей Башкирии выбилась из графика. Напомним, обычно совещания Хабиров проводит по понедельникам, однако в первый день недели, 10 февраля, тот был по работе в Республике Беларусь. Там он подписал новый пакет соглашений с государством.