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Posted 10 февраля, 19:00

Published 10 февраля, 19:00

Modified 10 февраля, 19:07

Updated 10 февраля, 19:07

Сегодня в Уфе: Хабиров за границей, инструкции на случай авиаударов, дешёвый бензин

Сегодня в Уфе: Хабиров за границей, инструкции на случай авиаударов, дешёвый бензин

10 февраля 2025, 19:00
Фото: bolshayastrana.com.
Итоги минувшего дня и всё, что нужно знать на сегодня, 11 февраля, в дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

«Растёт риск происшествий»

В столице Башкирии во вторник, 11 февраля, прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Ветер — юго-западного и северо-западного направлений, от 5 до 10 м/с.

Ночью температура воздуха упадёт до -12°C… -14°C. Днём же термометры покажут -5°C… -7°C.

В целом по Башкортостану в ближайшие дни прогнозируются температурные скачки в пределах -23°C… +3°C. Это сильно повышает риск происшествий на дорогах, предупреждают оперативные службы. Особенно внимательным нужно быть в горной местности.

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Отключения воды в Уфе

Октябрьский район

С 10:30 11.02 до 09:00 12.02:

  • Комсомольская, 106, 106/3, 112;
  • 50 лет СССР, 30/1,2,5;
  • Тихорецкая, 36;
  • Малая Тихорецкая, 7, 7/1.
  • Комсомольская, автомойка и АЗС.

Орджоникидзевский район

С 11:00 до 20:00:

  • Нефтяников, 1-7.
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Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.
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На повестке у Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров во вторник, 10 февраля, проведёт оперативное совещание с коллегами.

В этот раз «оперативка» у властей Башкирии выбилась из графика. Напомним, обычно совещания Хабиров проводит по понедельникам, однако в первый день недели, 10 февраля, тот был по работе в Республике Беларусь. Там он подписал новый пакет соглашений с государством.

На совещании, среди прочих, обсудят ряд стандартнх тем: ЖКХ, здравоохранение, транспорт, ЧП и других вопросов. О них отчитаются главы ведомств и муниципалитетов. Оперативные службы, вероятно, начнут докладывать о подготовке к грядущему весеннему паводку 2025 года.

Среди специальных тем:

  • Итоги газификации в 2024/25 годах;
  • Ход реализации программы по развитию электрозарядной инфраструктуры (в частности, зарядных станций для электрокаров, стоимость которых по сей день остаётся достаточно высокой);
  • Развитие инфраструктуры связи;
  • Итоги Года семьи, который президент России Владимир Путин объявлял в 2024 году.
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Главные новости Уфы на сегодня, 11 февраля

Итоги минувшего понедельника.

Заграничная командировка

Хабиров на минувшей неделе нанёс визит в Республику Беларусь. Там он встретился с рядом чиновников высшего эшелона и подписал очередной пакет документов, закрепляющих сотрудничество страны и российского региона.

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Автомобилисты — выдыхайте

Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина в регионе. Согласно докладу ведомства, в период с 28 января по 3 февраля в Башкирии средняя цена на бензин снизилась на ₽1,47, достигнув отметки в ₽56,83 за литр.

Стоит отметить, что Башкирия вошла в число 55 регионов России, где за указанный период произошло изменение цен на топливо. Наибольший рост цен на бензин был зафиксирован в Ненецком автономном округе (+0,8%).

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По тонкому льду

В уфимском парке «Кашкадан» спасатели проводят рейды по предупреждению об опасностях тонкого льда и возможной атаки беспилотников.

Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники районного Управления гражданской защиты раздают памятки с основными рекомендациями. Жителям города рассказывают о действиях при угрозе атаки БПЛА. Сообщают, как распознать опасность и как себя вести. Также уфимцев инструктируют о правилах поведения на тонком льду.

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Куда сходить в Уфе

В феврале 2025 года в столице Башкирии обещается богатая концертно-театральная программа. Кто посетит город в последний месяц зимы — читайте в афише Mkset.

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