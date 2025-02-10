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Posted 10 февраля, 10:56

Published 10 февраля, 10:56

Modified 10 февраля, 11:16

Updated 10 февраля, 11:16

У пьяного уфимца забрали снегоход

Пьяный снегоходер задержан в Уфе

10 февраля 2025, 10:56
Фото: ГИБДД Уфы.

У пьяного уфимца забрали снегоход

В столице Башкирии задержан 52-летний мужчина, который катался на снегоходе подшофе, сообщает ГАИ в понедельник, 10 февраля.

Инцидент произошёл 8 февраля, когда полицейские проводили операцию «Снегоход». Они остановили мужчину и выяснили, что у него нет прав на такой транспорт, к тому же, снежный «конь» не был зарегистрирован. Но это ещё полбеды: при дальнейшей проверке оказалось, что любитель зимних развлечений пьян.

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За всё вышеуказанное горожанина привлекли к административной ответственности. Снегоход отвезли на спецстоянку. В ведомстве отмечают, что езда в нетрезвом состоянии является одним из грубейших нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии устроил дебош в екатеринбургском аэропорту. Оказалось что он сильно пьян. Отделался мужчина тремя сутками ареста.

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