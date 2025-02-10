Пьяный снегоходер задержан в Уфе

Инцидент произошёл 8 февраля, когда полицейские проводили операцию «Снегоход». Они остановили мужчину и выяснили, что у него нет прав на такой транспорт, к тому же, снежный «конь» не был зарегистрирован. Но это ещё полбеды: при дальнейшей проверке оказалось, что любитель зимних развлечений пьян.