Пьяный снегоходер задержан в Уфе

Posted 10 февраля, 10:56
Published 10 февраля, 10:56
Modified 10 февраля, 11:16
Updated 10 февраля, 11:16
Инцидент произошёл 8 февраля, когда полицейские проводили операцию «Снегоход». Они остановили мужчину и выяснили, что у него нет прав на такой транспорт, к тому же, снежный «конь» не был зарегистрирован. Но это ещё полбеды: при дальнейшей проверке оказалось, что любитель зимних развлечений пьян.
За всё вышеуказанное горожанина привлекли к административной ответственности. Снегоход отвезли на спецстоянку. В ведомстве отмечают, что езда в нетрезвом состоянии является одним из грубейших нарушений ПДД.
Ранее сообщалось, что житель Башкирии устроил дебош в екатеринбургском аэропорту. Оказалось что он сильно пьян. Отделался мужчина тремя сутками ареста.