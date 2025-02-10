Путин поддержал Хабирова

Posted 10 февраля, 13:26
Published 10 февраля, 13:26
Modified 10 февраля, 13:29
Updated 10 февраля, 13:29
Радий Хабиров, рассказал о встрече с министром спорта Михаилом Дегтярёвым, где обсуждались перспективы развития спортивной сферы в Башкирии. По данным Хабирова, сейчас больше 60% населения Башкирии регулярно занимаются спортом. Но останавливаться на этом никто не собирается. Ведь президент России Владимир Путин поставил задачу — к 2030 году поднять эту цифру до 70%.
— Чтобы выполнить эту задачу, надо продолжать работу над развитием инфраструктуры — строить новые спортивные сооружения. Сейчас в республике в процессе создания аж 16 крупных спортивных объектов, — рассказывает Радий Хабиров.
Но самое интересное произошло на форуме «Россия — спортивная держава». Там глава Башкирии лично обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в строительстве двух стратегически важных объектов для развития спорта: современного легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва в Уфе. Президент дал свое согласие.
Теперь Башкирию ждет большая работа по воплощению этих планов в жизнь. Уже известно, какими будут эти объекты, и сейчас идет процесс формирования бюджета для их финансирования.