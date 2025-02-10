Путин поддержал Хабирова

Радий Хабиров, рассказал о встрече с министром спорта Михаилом Дегтярёвым, где обсуждались перспективы развития спортивной сферы в Башкирии. По данным Хабирова, сейчас больше 60% населения Башкирии регулярно занимаются спортом. Но останавливаться на этом никто не собирается. Ведь президент России Владимир Путин поставил задачу — к 2030 году поднять эту цифру до 70%.