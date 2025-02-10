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Posted 10 февраля, 13:26

Published 10 февраля, 13:26

Modified 10 февраля, 13:29

Updated 10 февраля, 13:29

Путин поддержал Хабирова

Путин поддержал Хабирова

10 февраля 2025, 13:26
Фото: TG: Радий Хабиров.
Президент России одобрил масштабные планы Башкирии по развитию спорта, об этом сообщил в понедельник, 10 февраля, глава региона Радий Хабиров.

Радий Хабиров, рассказал о встрече с министром спорта Михаилом Дегтярёвым, где обсуждались перспективы развития спортивной сферы в Башкирии. По данным Хабирова, сейчас больше 60% населения Башкирии регулярно занимаются спортом. Но останавливаться на этом никто не собирается. Ведь президент России Владимир Путин поставил задачу — к 2030 году поднять эту цифру до 70%.

— Чтобы выполнить эту задачу, надо продолжать работу над развитием инфраструктуры — строить новые спортивные сооружения. Сейчас в республике в процессе создания аж 16 крупных спортивных объектов, — рассказывает Радий Хабиров.
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Но самое интересное произошло на форуме «Россия — спортивная держава». Там глава Башкирии лично обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в строительстве двух стратегически важных объектов для развития спорта: современного легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва в Уфе. Президент дал свое согласие.

Теперь Башкирию ждет большая работа по воплощению этих планов в жизнь. Уже известно, какими будут эти объекты, и сейчас идет процесс формирования бюджета для их финансирования.

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