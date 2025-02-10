Путин отметил заслуги башкирских медиков

Posted 10 февраля, 11:57
Published 10 февраля, 11:57
Modified 10 февраля, 12:11
Updated 10 февраля, 12:11
Указ президента стал признанием заслуг медиков, которые проявили высокий профессионализм, мужество и преданность своему делу.
Медалью Луки Крымского, названной в честь выдающегося хирурга и архиепископа, награждена медсестра Республиканской клинической инфекционной больницы Эльвира Тулькубаева. Также награду получили врач Республиканского кардиологического центра Юлия Рахматуллина и заведующий отделением этой медорганизации Тимур Тимербулатов.
Медаль Луки Крымского — это государственная награда Российской Федерации, учрежденная для награждения медицинских работников за заслуги в области здравоохранения и проявление милосердия. Конкретнее, её вручают за:
Медаль названа в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), выдающегося хирурга и архиепископа Русской православной церкви, который сочетал врачебную деятельность с духовным служением.
Высокое звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главному врачу Республиканской клинической инфекционной больницы Азату Мухаметзянову.
Как ранее сообщал Mkset, самоотверженность двоих докторов из Башкортостана отметили в Кремле.