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Posted 10 февраля, 11:57

Published 10 февраля, 11:57

Modified 10 февраля, 12:11

Updated 10 февраля, 12:11

Путин наградил уфимцев

Путин отметил заслуги башкирских медиков

10 февраля 2025, 11:57
Фото: 1MI.

Путин наградил уфимцев

Жители Башкирии получили высокие государственные награды и почетные звания, сообщает в понедельник, 10 февраля, официальный интернет-портал правовой информации РФ.

Указ президента стал признанием заслуг медиков, которые проявили высокий профессионализм, мужество и преданность своему делу.

Медали Луки Крымского — за милосердие и профессионализм

Медалью Луки Крымского, названной в честь выдающегося хирурга и архиепископа, награждена медсестра Республиканской клинической инфекционной больницы Эльвира Тулькубаева. Также награду получили врач Республиканского кардиологического центра Юлия Рахматуллина и заведующий отделением этой медорганизации Тимур Тимербулатов.

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Медаль Луки Крымского — это государственная награда Российской Федерации, учрежденная для награждения медицинских работников за заслуги в области здравоохранения и проявление милосердия. Конкретнее, её вручают за:

  • Заслуги в области охраны здоровья граждан.
  • Проявление милосердия, самоотверженности и высокого профессионализма при оказании медицинской помощи.
  • Другие заслуги, направленные на улучшение здоровья населения.

Медаль названа в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), выдающегося хирурга и архиепископа Русской православной церкви, который сочетал врачебную деятельность с духовным служением.

Высокое звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главному врачу Республиканской клинической инфекционной больницы Азату Мухаметзянову.

Как ранее сообщал Mkset, самоотверженность двоих докторов из Башкортостана отметили в Кремле.

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