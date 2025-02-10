Птичий пляс: почему попугаи танцуют?

Интернет полон видеороликов, где попугаи и другие птицы подпрыгивают в такт песне. Навряд ли птицы понимают смысл текста песни, но музыка с её разнообразными ритмами, гармониями и вокалом может вызвать у них явный интерес. Действительно ли им нравится то, что они слышат? Давайте разбираться.