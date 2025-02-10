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Posted 10 февраля, 16:31

Published 10 февраля, 16:31

Modified 10 февраля, 16:33

Updated 10 февраля, 16:33

Птичий пляс: почему попугаи танцуют?

Птичий пляс: почему попугаи танцуют?

10 февраля 2025, 16:31
Фото: 1MI. Птичий пляс: почему попугаи танцуют?
Музыка может вызывать счастье, грусть и множество других эмоций. Именно поэтому мы ее слушаем. Но испытывают ли животные те же эмоции от музыки, что и мы?

Интернет полон видеороликов, где попугаи и другие птицы подпрыгивают в такт песне. Навряд ли птицы понимают смысл текста песни, но музыка с её разнообразными ритмами, гармониями и вокалом может вызвать у них явный интерес. Действительно ли им нравится то, что они слышат? Давайте разбираться.

Птицы как дети

После того, как в 2007 году в интернете завирусилось видео с танцующим серо-хохлатым какаду Снежком, его увидел доктор неврологических исследований Анирудд Патель, и заинтересовался изучением этого явления. В ходе исследований Патель включал Снежку различные музыкальные треки, и птица реагировала на каждую из них.

Хотя под каждое произведение какаду танцевал по-разному, учёный пришел к выводу, что танцы птиц включают в себя определенные движения. К ним относятся удары головой, покачивания туловищем и постукивание ногой в соответствии с музыкальными ритмами.

— Что нас больше всего интересует, так это абсолютное разнообразие его движений под музыку, — рассказывает доктор Патель. — Иногда птица может двигаться по-разному, как ребёнок, который пытается согласовать свои движения с ритмом.
тица может двигаться по-разному, как ребёнок, который пытается согласовать свои движения с ритмом
тица может двигаться по-разному, как ребёнок, который пытается согласовать свои движения с ритмом. Фото: 1MI

Как способность имитации звуков связана с танцами?

Команда исследователей также изучили видео, в которых разные животные танцуют под музыку. Их целью было определить ритм и движения разных видов животных в соответствии с музыкальными ритмами. Таким образом они выделили 14 попугаев и одного азиатского слона, которые могли танцевать под песни в разных стилях.

Общей чертой танцующих животных была вокальная мимика. Исследователи обнаружили, что слоны и попугаи могут имитировать звуки, такие как движение автомобилей, и повторять все, что они слышат.

Почему птицы танцуют под музыку?

Чтобы узнать, являются ли танцы произвольными действиями птиц или просто подражанием людям, исследователи проигрывали попугаю Снежку его любимую музыку в разных ритмах. Никому в комнате не разрешалось каким-либо образом реагировать на музыку, включая непроизвольные ритмические движения, танцы или вокализацию.

Попугай менял темп танца в соответствии с ритмом песни. Это привело к выводу, что Снежок обладал врождённой способностью к свободному восприятию ритма и синхронизации, и может танцевать независимо от своего окружения. На танцы птиц побуждает их способность воспринимать ритм, вокал и другие элементы музыки.

Однако это не исключает и того, что многие птицы также учатся танцевать наблюдая за людьми.

На танцы птиц побуждает их способность воспринимать ритм, вокал и другие элементы музыки
На танцы птиц побуждает их способность воспринимать ритм, вокал и другие элементы музыки. Фото: 1MI

Любят ли птицы определенную музыку?

У попугаев могут быть конкретные музыкальные предпочтения. Многие владельцы сообщают, что их птицы танцуют только под определенный стиль музыки, а какие-то песни вызывают у них сильную неприязнь.

Одно из исследований показало, что попугаи разборчивы в выборе музыки, и предпочитают конкретные жанры.

— Некоторым птицам нравится слушать спокойную классическую музыку, в то время как другие предпочитают более громкие рок-мелодии, — комментируют учёные.

Исследование также показало, что большинству птиц не нравится электронная музыка. Это показывает, что у птиц также разные предпочтения в отношении того, что они хотят слушать.

Источник: https://pangovet.com

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#Ольга Харина#Животные#Танцы#Природа#Живая природа#Все материалы авторов#Птицы#КЦ#Домашние питомцы
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