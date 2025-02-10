Птичий пляс: почему попугаи танцуют?

Posted 10 февраля, 16:31
Published 10 февраля, 16:31
Modified 10 февраля, 16:33
Updated 10 февраля, 16:33
Интернет полон видеороликов, где попугаи и другие птицы подпрыгивают в такт песне. Навряд ли птицы понимают смысл текста песни, но музыка с её разнообразными ритмами, гармониями и вокалом может вызвать у них явный интерес. Действительно ли им нравится то, что они слышат? Давайте разбираться.
После того, как в 2007 году в интернете завирусилось видео с танцующим серо-хохлатым какаду Снежком, его увидел доктор неврологических исследований Анирудд Патель, и заинтересовался изучением этого явления. В ходе исследований Патель включал Снежку различные музыкальные треки, и птица реагировала на каждую из них.
Хотя под каждое произведение какаду танцевал по-разному, учёный пришел к выводу, что танцы птиц включают в себя определенные движения. К ним относятся удары головой, покачивания туловищем и постукивание ногой в соответствии с музыкальными ритмами.
— Что нас больше всего интересует, так это абсолютное разнообразие его движений под музыку, — рассказывает доктор Патель. — Иногда птица может двигаться по-разному, как ребёнок, который пытается согласовать свои движения с ритмом.
Команда исследователей также изучили видео, в которых разные животные танцуют под музыку. Их целью было определить ритм и движения разных видов животных в соответствии с музыкальными ритмами. Таким образом они выделили 14 попугаев и одного азиатского слона, которые могли танцевать под песни в разных стилях.
Общей чертой танцующих животных была вокальная мимика. Исследователи обнаружили, что слоны и попугаи могут имитировать звуки, такие как движение автомобилей, и повторять все, что они слышат.
Чтобы узнать, являются ли танцы произвольными действиями птиц или просто подражанием людям, исследователи проигрывали попугаю Снежку его любимую музыку в разных ритмах. Никому в комнате не разрешалось каким-либо образом реагировать на музыку, включая непроизвольные ритмические движения, танцы или вокализацию.
Попугай менял темп танца в соответствии с ритмом песни. Это привело к выводу, что Снежок обладал врождённой способностью к свободному восприятию ритма и синхронизации, и может танцевать независимо от своего окружения. На танцы птиц побуждает их способность воспринимать ритм, вокал и другие элементы музыки.
Однако это не исключает и того, что многие птицы также учатся танцевать наблюдая за людьми.
У попугаев могут быть конкретные музыкальные предпочтения. Многие владельцы сообщают, что их птицы танцуют только под определенный стиль музыки, а какие-то песни вызывают у них сильную неприязнь.
Одно из исследований показало, что попугаи разборчивы в выборе музыки, и предпочитают конкретные жанры.
— Некоторым птицам нравится слушать спокойную классическую музыку, в то время как другие предпочитают более громкие рок-мелодии, — комментируют учёные.
Исследование также показало, что большинству птиц не нравится электронная музыка. Это показывает, что у птиц также разные предпочтения в отношении того, что они хотят слушать.
Источник: https://pangovet.com
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