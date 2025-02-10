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Posted 10 февраля, 12:55

Published 10 февраля, 12:55

Modified 10 февраля, 12:59

Updated 10 февраля, 12:59

Жители Башкирии так и не увидят снегопадов

Погода преподнесёт сюрприз жителям Башкирии

10 февраля 2025, 12:55
Фото: 1MI.

Жители Башкирии так и не увидят снегопадов

Башкортостанские синоптики передали погоду в регионе на 11 февраля в понедельник, 10 февраля.

Во вторник в Республике Башкортостан не следует ждать серьёзных снегопадов, однако ожидается локальный туман и изморозь. На некоторых дорогах видимость ухудшится до полукилометра. Ветер будет дуть с юго-запада, а затем с северо-запада.

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Ночью похолодает до -9…-14°C, местами будет -18…-23° C. Днём прогнозирует -2…-7° C, в горах до +3° C.

В столице Республики Башкортостан предсказывают -12…-14° C ночью, и -5…-7° C днём.

12 февраля снова не приходится рассчитывать на снег, а вот уже в среду «белые мухи» всё-таки появятся в регионе.

Ранее сообщалось, что вся неделя в регионе пройдёт под знаком буйства магнитных бурь. Специалисты советуют следить за своим здоровьем.

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