Погода преподнесёт сюрприз жителям Башкирии

Posted 10 февраля, 12:55
Published 10 февраля, 12:55
Modified 10 февраля, 12:59
Updated 10 февраля, 12:59
Во вторник в Республике Башкортостан не следует ждать серьёзных снегопадов, однако ожидается локальный туман и изморозь. На некоторых дорогах видимость ухудшится до полукилометра. Ветер будет дуть с юго-запада, а затем с северо-запада.
Ночью похолодает до -9…-14°C, местами будет -18…-23° C. Днём прогнозирует -2…-7° C, в горах до +3° C.
В столице Республики Башкортостан предсказывают -12…-14° C ночью, и -5…-7° C днём.
12 февраля снова не приходится рассчитывать на снег, а вот уже в среду «белые мухи» всё-таки появятся в регионе.
Ранее сообщалось, что вся неделя в регионе пройдёт под знаком буйства магнитных бурь. Специалисты советуют следить за своим здоровьем.