Плату за отопление отменяют в Башкирии

Так, с 1 марта 2025 года плата за отопление будет взиматься исключительно в холодный сезон. Действовавшая ранее система с распределением рассчёта на весь год вызывала у россиян недоумение, почему оплачивать услугу нужно, когда она фактически не оказывается. Тем не менее означает нововведение и то, что платёжки за зиму значительно вырастут.