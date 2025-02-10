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Posted 10 февраля, 20:58

Published 10 февраля, 20:58

Modified 10 февраля, 21:00

Updated 10 февраля, 21:00

В Башкирии отменят летние платежи за отопление

Плату за отопление отменяют в Башкирии

10 февраля 2025, 20:58
Фото: 1MI.

В Башкирии отменят летние платежи за отопление

В Башкирии вслед за федеральные поправками вступят в силу изменения в сфере рассчёта по услугам ЖКХ, соответствующий документ изучил Mkset во вторник, 11 февраля.

Так, с 1 марта 2025 года плата за отопление будет взиматься исключительно в холодный сезон. Действовавшая ранее система с распределением рассчёта на весь год вызывала у россиян недоумение, почему оплачивать услугу нужно, когда она фактически не оказывается. Тем не менее означает нововведение и то, что платёжки за зиму значительно вырастут.

В Башкирии специфика слегка отличается от других субъектов. С 2019 года в РБ за тепло платят не 12, а восемь месяцев. В домах, где есть счётчики тепла (ОДПУ), платят за фактически потреблённое тепло. А там, где оборудование не установлено, первые квитанции рассылают в том же месяце, когда подают отопление.

Отметим, что в 2020 году в Башкирии начали массово устанавливать теплосчётчики практически во всех многоквартирных домах. Без ОДПУ по-прежнему остаётся индивидуальное жильё. Крупнейшие частные сектора в Уфе находятся в микрорайонах Нижегородка и Кузнецовский затон, а также в Забелье и Зауфимье.

Теплая зима не спасла кошельки жителей Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что по Уфе прокатилась волна недовольства из-за того, что в городе не снизили плату за отопление, несмотря на тёплую зиму.

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