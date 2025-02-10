Плату за отопление отменяют в Башкирии

Posted 10 февраля, 20:58
Published 10 февраля, 20:58
Modified 10 февраля, 21:00
Updated 10 февраля, 21:00
Так, с 1 марта 2025 года плата за отопление будет взиматься исключительно в холодный сезон. Действовавшая ранее система с распределением рассчёта на весь год вызывала у россиян недоумение, почему оплачивать услугу нужно, когда она фактически не оказывается. Тем не менее означает нововведение и то, что платёжки за зиму значительно вырастут.
В Башкирии специфика слегка отличается от других субъектов. С 2019 года в РБ за тепло платят не 12, а восемь месяцев. В домах, где есть счётчики тепла (ОДПУ), платят за фактически потреблённое тепло. А там, где оборудование не установлено, первые квитанции рассылают в том же месяце, когда подают отопление.
Отметим, что в 2020 году в Башкирии начали массово устанавливать теплосчётчики практически во всех многоквартирных домах. Без ОДПУ по-прежнему остаётся индивидуальное жильё. Крупнейшие частные сектора в Уфе находятся в микрорайонах Нижегородка и Кузнецовский затон, а также в Забелье и Зауфимье.
Ранее Mkset сообщал о том, что по Уфе прокатилась волна недовольства из-за того, что в городе не снизили плату за отопление, несмотря на тёплую зиму.