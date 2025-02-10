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Posted 10 февраля, 11:29

Published 10 февраля, 11:29

Modified 10 февраля, 12:47

Updated 10 февраля, 12:47

Популярную песню про бобра спели на башкирском языке

Песню-мем про бобра спели на башкирском

10 февраля 2025, 11:29
Фото: Freepik.

Популярную песню про бобра спели на башкирском языке

Уфимский музыкант Ян Лира исполнил популярную нынче песню про бобра на башкирском языке, видео распространяется по соцсетям в понедельник, 10 февраля.

Трек «Бобёр» от исполнителя Slava Skripka стал мега знаменитым в начале этого года. Под звуки «сидения за столом» с грызуном снимают тысячи рилсов, сторис и постят другой контент по всем возможным соцсетям. Это и неудивительно, трек имеет забавный и запоминающийся припев, а музыка мелодична и заставляет качать в свой такт. Теперь он обрёл башкирское исполнение.

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— Бобр-звезда. Очень серьёзная песня, — иронизирует Лейла И.
— Из-за этой песни игрушку бобра размером с ладонь продают за 600 рублей — негодует Галия И.
— Интересно, не слышала. Приятно посмеялась, — пишет Гульфира Д.

Ранее сообщалось о том, как бобры из Евросоюза за несколько дней сделали работу, которая оценивалась в колоссальную сумму.

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