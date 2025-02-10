Песню-мем про бобра спели на башкирском

Трек «Бобёр» от исполнителя Slava Skripka стал мега знаменитым в начале этого года. Под звуки «сидения за столом» с грызуном снимают тысячи рилсов, сторис и постят другой контент по всем возможным соцсетям. Это и неудивительно, трек имеет забавный и запоминающийся припев, а музыка мелодична и заставляет качать в свой такт. Теперь он обрёл башкирское исполнение.