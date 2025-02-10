Песню-мем про бобра спели на башкирском

Posted 10 февраля, 11:29
Published 10 февраля, 11:29
Modified 10 февраля, 12:47
Updated 10 февраля, 12:47
Трек «Бобёр» от исполнителя Slava Skripka стал мега знаменитым в начале этого года. Под звуки «сидения за столом» с грызуном снимают тысячи рилсов, сторис и постят другой контент по всем возможным соцсетям. Это и неудивительно, трек имеет забавный и запоминающийся припев, а музыка мелодична и заставляет качать в свой такт. Теперь он обрёл башкирское исполнение.
— Бобр-звезда. Очень серьёзная песня, — иронизирует Лейла И.
— Из-за этой песни игрушку бобра размером с ладонь продают за 600 рублей — негодует Галия И.
— Интересно, не слышала. Приятно посмеялась, — пишет Гульфира Д.
Ранее сообщалось о том, как бобры из Евросоюза за несколько дней сделали работу, которая оценивалась в колоссальную сумму.