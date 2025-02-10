Организатор нарколаборатории в Башкирии надолго уехал в колонию

Posted 10 февраля, 09:45
Published 10 февраля, 09:45
Modified 10 февраля, 09:57
Updated 10 февраля, 09:57
В ноябре 2023 года в Чишминском районе оперативники нашли лабораторию, в которой хранилось более шести килограмм мефедрона.
Выяснилось, что с сентября того года молодой человек и его компаньон создали в гараже лабораторию для серийного производства наркотика. В деле был замешан ещё один неизвестный из сети. Последний контролировал весь процесс — от оборудования до закупок и изготовления самого вещества.
Молодой человек частично сознался. Верховный суд Башкирии приговорил его к 15 годам и 6 месяцам «строгача».
Ранее сообщалось, что вахтовик из региона попался на вокзале Екатеринбурга с наркотиками.