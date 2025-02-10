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Posted 10 февраля, 09:45

Published 10 февраля, 09:45

Modified 10 февраля, 09:57

Updated 10 февраля, 09:57

За производство мефедрона житель Башкирии отправился в тюрьму на 15 лет

Организатор нарколаборатории в Башкирии надолго уехал в колонию

10 февраля 2025, 09:45
Фото: 1MI.

За производство мефедрона житель Башкирии отправился в тюрьму на 15 лет

В понедельник, 10 февраля, 25-летний организатор нарколаборатории получил серьёзный срок, сообщает Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

В ноябре 2023 года в Чишминском районе оперативники нашли лабораторию, в которой хранилось более шести килограмм мефедрона.

Выяснилось, что с сентября того года молодой человек и его компаньон создали в гараже лабораторию для серийного производства наркотика. В деле был замешан ещё один неизвестный из сети. Последний контролировал весь процесс — от оборудования до закупок и изготовления самого вещества.

Молодой человек частично сознался. Верховный суд Башкирии приговорил его к 15 годам и 6 месяцам «строгача».

Ранее сообщалось, что вахтовик из региона попался на вокзале Екатеринбурга с наркотиками.

Житель Башкирии уехал на вахту и вернулся наркоманом
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