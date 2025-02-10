Организатор нарколаборатории в Башкирии надолго уехал в колонию

Выяснилось, что с сентября того года молодой человек и его компаньон создали в гараже лабораторию для серийного производства наркотика. В деле был замешан ещё один неизвестный из сети. Последний контролировал весь процесс — от оборудования до закупок и изготовления самого вещества.