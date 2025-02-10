Навсегда останетесь одинокой — стоит ли заводить кактус в доме?

Другое популярное мнение связано с тем, что кактусы якобы поглощают излучение от компьютеров и других электронных устройств. Из-за этого их часто ставят рядом с техникой на рабочем месте. Однако учёные объясняют, что речь идёт об электромагнитном поле, а не вредном излучении. Воздействие такого поля на людей не доказано, поэтому и кактус в борьбе с ним бессилен.