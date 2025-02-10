Наследники освобождаются от долгов за капремонт в Башкирии

Posted 10 февраля, 06:25
Published 10 февраля, 06:25
Modified 10 февраля, 08:18
Updated 10 февраля, 08:18
Когда наследники получают квартиру, они часто сталкиваются с неожиданными долгами, которые оставил бывший собственник. Однако в некоторых ситуациях новые владельцы могут не нести ответственность за эти задолженности. По словам специалистов Госкомжилнадзора, закон гласит, что с момента возникновения права собственности на квартиру наследники обязаны оплачивать взносы за капремонт. Но есть два исключения:
1. Изъятие земельного участка:
2. Аварийное состояние дома:
Важно отметить, что освобождение от обязанности оплачивать взносы вступает в силу только со следующего месяца после принятия решения об изъятии или сносе дома.
Если вы стали наследником квартиры и обнаружили долги за капремонт, важно обратиться в местные органы власти для уточнения информации о статусе вашего нового имущества. Это поможет вам понять, можете ли вы избежать оплаты долгов предыдущего собственника.
Как ранее сообщал Mkset, если сложить все просроченные платежи в Башкирии за ипотеку в 2024 году, то их сумма станет больше на 91%, чем в прошлом.