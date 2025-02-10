Наследники освобождаются от долгов за капремонт в Башкирии

Когда наследники получают квартиру, они часто сталкиваются с неожиданными долгами, которые оставил бывший собственник. Однако в некоторых ситуациях новые владельцы могут не нести ответственность за эти задолженности. По словам специалистов Госкомжилнадзора, закон гласит, что с момента возникновения права собственности на квартиру наследники обязаны оплачивать взносы за капремонт. Но есть два исключения: