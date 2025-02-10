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Posted 10 февраля, 06:25

Published 10 февраля, 06:25

Modified 10 февраля, 08:18

Updated 10 февраля, 08:18

Наследники освобождаются от долгов за капремонт в Башкирии

Наследники освобождаются от долгов за капремонт в Башкирии

10 февраля 2025, 06:25
Фото: 1MI.
Жители Башкирии могут не платить за капремонт, если квартира досталась им по наследству и есть определённые условия, об этом сообщает в понедельник, 10 февраля, региональный Госкомжилнадзор.

В каких случаях можно избежать платежей?

Когда наследники получают квартиру, они часто сталкиваются с неожиданными долгами, которые оставил бывший собственник. Однако в некоторых ситуациях новые владельцы могут не нести ответственность за эти задолженности. По словам специалистов Госкомжилнадзора, закон гласит, что с момента возникновения права собственности на квартиру наследники обязаны оплачивать взносы за капремонт. Но есть два исключения:

1. Изъятие земельного участка:

  • Если земельный участок, на котором расположен дом, изымается государством для муниципальных нужд, новые владельцы освобождаются от уплаты долгов за капремонт.

2. Аварийное состояние дома:

  • Если дом, в котором находится унаследованная квартира, признан аварийным и подлежит сносу, также можно не платить за капремонт.

Важно отметить, что освобождение от обязанности оплачивать взносы вступает в силу только со следующего месяца после принятия решения об изъятии или сносе дома.

Как действовать наследникам?

Если вы стали наследником квартиры и обнаружили долги за капремонт, важно обратиться в местные органы власти для уточнения информации о статусе вашего нового имущества. Это поможет вам понять, можете ли вы избежать оплаты долгов предыдущего собственника.

Как ранее сообщал Mkset, если сложить все просроченные платежи в Башкирии за ипотеку в 2024 году, то их сумма станет больше на 91%, чем в прошлом.

Долги за ипотеку бьют рекорды в Башкирии
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