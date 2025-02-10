На Восточном выезде в Уфе KIA влетела в BMW

Posted 10 февраля, 06:36
Published 10 февраля, 06:36
Modified 10 февраля, 08:16
Updated 10 февраля, 08:16
Авария случилась в десятом часу вечера 9 февраля по направлению движения к трассе М5. По предварительным данным автоинспекции, 27-летний парень на «Киа Соул» неудачно перестроился и врезался в попутную «БМВ-550». В результате оба автовладельца получили ушибы. Их отвезли в медучреждение.
Специалисты выясняют обстоятельства дорожной аварии.
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