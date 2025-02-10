На Восточном выезде в Уфе KIA влетела в BMW

Авария случилась в десятом часу вечера 9 февраля по направлению движения к трассе М5. По предварительным данным автоинспекции, 27-летний парень на «Киа Соул» неудачно перестроился и врезался в попутную «БМВ-550». В результате оба автовладельца получили ушибы. Их отвезли в медучреждение.