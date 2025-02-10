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Posted 10 февраля, 06:36

Published 10 февраля, 06:36

Modified 10 февраля, 08:16

Updated 10 февраля, 08:16

ДТП на Восточном выезде произошло в Уфе

На Восточном выезде в Уфе KIA влетела в BMW

10 февраля 2025, 06:36
Фото: ГИБДД Уфы.

ДТП на Восточном выезде произошло в Уфе

На Восточном выезде в столице Республике Башкортостан произошло столкновение двух иномарок, сообщает ГИБДД в понедельник, 10 февраля.

Авария случилась в десятом часу вечера 9 февраля по направлению движения к трассе М5. По предварительным данным автоинспекции, 27-летний парень на «Киа Соул» неудачно перестроился и врезался в попутную «БМВ-550». В результате оба автовладельца получили ушибы. Их отвезли в медучреждение.

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Специалисты выясняют обстоятельства дорожной аварии.

До этого Mkset писал о ДТП на проспекте Салавата Юлаева. Автомобилист решил поиграть «в шашки» на оживлённой транспортной артерии, но всё закончилось печально.

Ранее сообщалось, сколько машин может ездить по Восточному выезду бесплатно, а кто имеет право на 50%-ю скидку.

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