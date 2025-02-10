На повестке у Хабирова: люкс-автомобили, заграничная командировка и семейные ценности

Posted 10 февраля, 19:00
Published 10 февраля, 19:00
Modified 10 февраля, 19:00
Updated 10 февраля, 19:00
В этот раз «оперативка» у властей Башкирии выбилась из графика. Напомним, обычно совещания Хабиров проводит по понедельникам, однако в первый день недели, 10 февраля, тот был по работе в Республике Беларусь. Там он подписал новый пакет соглашений с союзным государством.
В частности, глава российского региона упросил президента Беларуси Александра Лукашенко направить в Башкирию ещё одну партию европейских бизонов (зубров). Напомним, этих животных начали разводить в Башкортостане в 2023 году.
В целом, прошедшая неделя выдалась для Хабирова насыщенной. Перед поездкой в Беларусь он также посетил Баймакский район.
Вероятнее всего, в ходе совещания глава Республики Башкортостан ещё раз обсудит свои рабочие визиты.
Не обойдётся мероприятие и без набора традиционных тем: ЖКХ, здравоохранение, транспорт, ЧП и других вопросов. О них отчитаются главы ведомств и муниципалитетов. Оперативные службы, вероятно, начнут докладывать о подготовке к грядущему весеннему паводку 2025 года.
Среди специальных тем: