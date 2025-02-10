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Posted 10 февраля, 19:00

Published 10 февраля, 19:00

Modified 10 февраля, 19:00

Updated 10 февраля, 19:00

В Башкирии подведут итоги Года семьи

На повестке у Хабирова: люкс-автомобили, заграничная командировка и семейные ценности

10 февраля 2025, 19:00
Фото: 1MI.

В Башкирии подведут итоги Года семьи

Глава Башкортостана Радий Хабиров во вторник, 11 февраля, проведёт еженедельное совещание с подчинёнными: рассказываем, что будет обсуждать руководитель региона с коллегами.

В этот раз «оперативка» у властей Башкирии выбилась из графика. Напомним, обычно совещания Хабиров проводит по понедельникам, однако в первый день недели, 10 февраля, тот был по работе в Республике Беларусь. Там он подписал новый пакет соглашений с союзным государством.

В частности, глава российского региона упросил президента Беларуси Александра Лукашенко направить в Башкирию ещё одну партию европейских бизонов (зубров). Напомним, этих животных начали разводить в Башкортостане в 2023 году.

В целом, прошедшая неделя выдалась для Хабирова насыщенной. Перед поездкой в Беларусь он также посетил Баймакский район.

Вероятнее всего, в ходе совещания глава Республики Башкортостан ещё раз обсудит свои рабочие визиты.

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Не обойдётся мероприятие и без набора традиционных тем: ЖКХ, здравоохранение, транспорт, ЧП и других вопросов. О них отчитаются главы ведомств и муниципалитетов. Оперативные службы, вероятно, начнут докладывать о подготовке к грядущему весеннему паводку 2025 года.

Среди специальных тем:

  • Итоги газификации в 2024/25 годах;
  • Ход реализации программы по развитию электрозарядной инфраструктуры (в частности, зарядных станций для электрокаров, стоимость которых по сей день остаётся достаточно высокой);
  • Развитие инфраструктуры связи;
  • Итоги Года семьи, который президент России Владимир Путин объявлял в 2024 году.
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