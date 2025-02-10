Мэр Уфы теряет популярность

Posted 10 февраля, 12:13
Published 10 февраля, 12:13
Modified 10 февраля, 12:16
Updated 10 февраля, 12:16
Таким образом, Мавлиев опустился на три строчки по своей медийности, по сравнению с итоговым рейтингом за 2024 год. По нему он занимал пятое место.
Лидерами медиарейтинга стали мэр Казани Ильсур Метшин, глава Ульяновска Александр Болдакин и руководитель администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В аутсайдерх глава саранского совета депутатов Татьяна Шукшина и председатель самарской думы Алексей Дегтев.
Всего в исследовании было представлено 28 человек.
Недавно мэр столицы Башкирии провёл пресс-конференцию. Там он, в том числе, раскрыл тайну о своей зарплате и поведал о трамвайной реконструкции.