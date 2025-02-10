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Posted 10 февраля, 12:13

Published 10 февраля, 12:13

Modified 10 февраля, 12:16

Updated 10 февраля, 12:16

Мэр Уфы потерял три строчки в рейтинге глав городов

Мэр Уфы теряет популярность

10 февраля 2025, 12:13
Фото: Администрация Уфы.

Мэр Уфы потерял три строчки в рейтинге глав городов

Мэр столицы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев занял восьмую строчку медиарейтинга первых лиц столиц регионов ПФО по итогам января, составленного компанией «Медиалогия» в понедельник, 10 февраля.

Таким образом, Мавлиев опустился на три строчки по своей медийности, по сравнению с итоговым рейтингом за 2024 год. По нему он занимал пятое место.

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Лидерами медиарейтинга стали мэр Казани Ильсур Метшин, глава Ульяновска Александр Болдакин и руководитель администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В аутсайдерх глава саранского совета депутатов Татьяна Шукшина и председатель самарской думы Алексей Дегтев.

Всего в исследовании было представлено 28 человек.

Недавно мэр столицы Башкирии провёл пресс-конференцию. Там он, в том числе, раскрыл тайну о своей зарплате и поведал о трамвайной реконструкции.

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