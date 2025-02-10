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Posted 10 февраля, 04:35

Published 10 февраля, 04:35

Modified 10 февраля, 08:36

Updated 10 февраля, 08:36

Уфимец сообщил о накрутке голосов

Махинации на выборах вскрылись в Уфе

10 февраля 2025, 04:35
Фото: 1MI.

Уфимец сообщил о накрутке голосов

Сюжет
Выборы
Житель столицы Башкирии с ником Kaban сообщил о принудительном голосовании за объект благоустройства, которое опубликовано в Telegram-канале мэрии в понедельник, 10 февраля.

Напомним, глава администрации муниципалитета Ратмир Мавлиев предложил уфимцам выбрать, что нужно благоустроить в первую очередь — ФОК в Инорсе или парк Гастелло. На момент публикации ФОК лидирует в голосовании — 57% против 43%.

Благоустройство парка запускают в Уфе
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— У нас в школе и в садике под отчёт попросили проголосовать за ФОК. Вот они откуда голоса тут. В другом голосовании более 70% за парк и только 15% за ФОК, — сообщил мужчина.

Отметим, что в комментариях пользователи также в большинстве своём пишут, что району необходим физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии выделены деньги на реконструкцию улицы Театральной.

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