Махинации на выборах вскрылись в Уфе

Напомним, глава администрации муниципалитета Ратмир Мавлиев предложил уфимцам выбрать, что нужно благоустроить в первую очередь — ФОК в Инорсе или парк Гастелло. На момент публикации ФОК лидирует в голосовании — 57% против 43%.