Махинации на выборах вскрылись в Уфе

Posted 10 февраля, 04:35
Published 10 февраля, 04:35
Modified 10 февраля, 08:36
Updated 10 февраля, 08:36
Напомним, глава администрации муниципалитета Ратмир Мавлиев предложил уфимцам выбрать, что нужно благоустроить в первую очередь — ФОК в Инорсе или парк Гастелло. На момент публикации ФОК лидирует в голосовании — 57% против 43%.
— У нас в школе и в садике под отчёт попросили проголосовать за ФОК. Вот они откуда голоса тут. В другом голосовании более 70% за парк и только 15% за ФОК, — сообщил мужчина.
Отметим, что в комментариях пользователи также в большинстве своём пишут, что району необходим физкультурно-оздоровительный комплекс.
Ранее сообщалось, что в столице Башкирии выделены деньги на реконструкцию улицы Театральной.