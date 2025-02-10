Ледяные цветы распустились в Башкирии

Posted 10 февраля, 06:47
Published 10 февраля, 06:47
Modified 10 февраля, 08:10
Updated 10 февраля, 08:10
Жители башкирской деревни Мрясимово стали свидетелями редкого и прекрасного природного явления — на водоеме распустились «ледяные цветы». Фотографии, опубликованные в социальных сетях с реки в Караидельском районе, показывают невероятные ледяные образования, напоминающие хрупкие цветы.
По словам экспертов, появление «ледяных цветов» возможно при определенных погодных условиях. Главным фактором является значительная разница между температурой воды и воздуха — она должна превышать 20 градусов. Именно такая температурная аномалия и наблюдалась в окрестностях Мрясимово в последние дни.
В результате такого перепада температур, водяной пар, поднимающийся с поверхности воды, мгновенно замерзает, образуя причудливые ледяные кристаллы, которые, под воздействием ветра и других факторов, приобретают форму цветов и других необычных фигур.
Как ранее сообщал Mkset, из-за аномально теплой погоды, установившейся в Башкирии в конце января и начале февраля, на поверхность льда вышла вода.