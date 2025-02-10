Ледяные цветы распустились в Башкирии

По словам экспертов, появление «ледяных цветов» возможно при определенных погодных условиях. Главным фактором является значительная разница между температурой воды и воздуха — она должна превышать 20 градусов. Именно такая температурная аномалия и наблюдалась в окрестностях Мрясимово в последние дни.