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Posted 10 февраля, 06:47

Published 10 февраля, 06:47

Modified 10 февраля, 08:10

Updated 10 февраля, 08:10

Ледяные цветы распустились в Башкирии

Ледяные цветы распустились в Башкирии

10 февраля 2025, 06:47
Фото: TG/Mash Batash.
Уникальное природное явление — «ледяные цветы» — запечатлели жители башкирской деревни Мрясимово, об этом в понедельник, 10 февраля, инсайдерские телеграм-каналы.

Жители башкирской деревни Мрясимово стали свидетелями редкого и прекрасного природного явления — на водоеме распустились «ледяные цветы». Фотографии, опубликованные в социальных сетях с реки в Караидельском районе, показывают невероятные ледяные образования, напоминающие хрупкие цветы.

По словам экспертов, появление «ледяных цветов» возможно при определенных погодных условиях. Главным фактором является значительная разница между температурой воды и воздуха — она должна превышать 20 градусов. Именно такая температурная аномалия и наблюдалась в окрестностях Мрясимово в последние дни.

Фото: Mash Batash

В результате такого перепада температур, водяной пар, поднимающийся с поверхности воды, мгновенно замерзает, образуя причудливые ледяные кристаллы, которые, под воздействием ветра и других факторов, приобретают форму цветов и других необычных фигур.

Как ранее сообщал Mkset, из-за аномально теплой погоды, установившейся в Башкирии в конце января и начале февраля, на поверхность льда вышла вода.

Природную аномалию заметили на реке в Башкирии
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