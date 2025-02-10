Крысы надвигаются на Уфу

Сообщения о нашествии грызунов поступают из многих районов. Больше всего страдают жители многоэтажек. В частности, на крыс пожаловались жители домов №15А, 15Б и 17 по улице Набережная Мотостроителей. Местные жители делятся фото и видео неприятной живности и боятся заразиться «мышкой».