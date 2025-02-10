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Posted 10 февраля, 04:15

Published 10 февраля, 04:15

Modified 10 февраля, 08:41

Updated 10 февраля, 08:41

Уфу атакуют крысы

Крысы надвигаются на Уфу

10 февраля 2025, 04:15
Фото: 1MI.

Уфу атакуют крысы

Жители столицы Республики Башкортостан в последнее время всё чаще жалуются на нашествие крыс, сообщает ГорОбзор и делится видео в понедельник, 10 февраля.

Сообщения о нашествии грызунов поступают из многих районов. Больше всего страдают жители многоэтажек. В частности, на крыс пожаловались жители домов №15А, 15Б и 17 по улице Набережная Мотостроителей. Местные жители делятся фото и видео неприятной живности и боятся заразиться «мышкой».

— Раньше дома строили с продухами и никогда не закрывали, уличные кошки заходили греться, сейчас ни продух, ни кошек, зато хозяевами стали мыши, крысы, пусть живут, для них ведь условия создали, многие были против кошек, пусть теперь радуются крысам, — написала Мунира С.
— Откройте продухи в подвалах для бездомных кошек, и не закрывайте их больше. Вот тогда у вас никогда не будет крыс, — пишет пользователь с ником Yko.

Представитель управляющей компании заявил изданию, что делает всё возможное по устранению проблемы.

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