mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:00

Published 10 февраля, 06:00

Modified 10 февраля, 06:02

Updated 10 февраля, 06:02

Ядовиты ли нарциссы для кошек?

Хвостатые и зелёные: ядовиты ли нарциссы для кошек?

10 февраля 2025, 06:00
Фото: Изображение Midjourney. Ядовиты ли нарциссы для кошек?
Ядовиты ли нарциссы для кошек? Можно ли хранить эти прекрасные цветы рядом с нашими пушистыми друзьями, и какие ещё растения могут стать угрозой для их здоровья? Узнайте в нашем новом материале

Если вы живете с кошками, вы знаете, какими любопытными они могут быть, особенно котята. А те, кто не только любитель животных, но и растений, прекрасно знают, что некоторых кошек привлекают цветы из-за их вкуса или текстуры. И если вы замечаете на своих растениях покусанные листья и стебли, то вам необходимо знать какие из них могут быть опасными для вашего любимца.

К сожалению, нарциссы и наши шерстяные друзья — неудачное сочетание, так как эти яркие цветы ядовиты для них и могут нанести им серьезный вред при попадании в их организм.

Почему нарциссы ядовиты для кошек?

Нарцисс — достаточно популярные цветы для выращивания дома. Их часто можно увидеть в ярких цветах, таких как жёлтый и белый. Но оказалось, что его опасно держать рядом с кошками, как и с любыми другими домашними животными.

— Употребление животным в пищу листьев, стеблей и луковиц нарцисса может привести к снижению кровяного давления, нарушениям сердечного ритма, затрудненному дыханию, а также к неврологическим нарушениям, включая атаксию, тремор и судороги, — говорит Рене Шмид, старший ветеринарный токсиколог на линии помощи по борьбе с отравлениями домашних животных.

Нарциссы ядовиты для животных из-за кристаллов оксалата кальция, которые вызывают боль/ раздражение полости рта и желудочно-кишечного тракта, а также фенантридиновых алкалоидов, которые содержатся в листьях, стебле и луковицах, и вызывают серьезные расстройства ЖКТ, гипотензию и респираторные аффекты.

Нарциссы и наши шерстяные друзья — неудачное сочетание
Нарциссы и наши шерстяные друзья — неудачное сочетание. Фото: 1MI

Признаки и симптомы отравления нарциссами у кошек

Распространенные симптомы отравления нарциссами у кошек включают:

  • Расстройство желудка;
  • Рвота;
  • Отсутствие аппетита;
  • Диарея;
  • Учащенное сердцебиение;
  • Слюнотечение.

Чем больше цветы было съедено, тем выше риск развития побочных эффектов.

Что делать если кошка съела нарцисс?

Вы обнаружили, что ваш питомец решил пообедать цветами на подоконнике? Дальнейшие действия зависят от того, как много животное успело съесть.

Если это всего лишь несколько кусочков, рекомендуется понаблюдать за появлением симптомов желудочно-кишечного стресса: диарея, рвота или анорексия. Однако, если вы не уверены в количестве или обнаружите, что его было много, нужно немедленно обратиться за помощью к специалисту для лечения вашей кошки.

Другие цветы и растения, которые следует держать подальше от вашей Кошки

В мире существует так много видов цветов и растений, что иногда бывает трудно определить, какие из них можно держать дома и в саду, а какие являются токсичными для кошек.

Вот 10 наиболее известных растений, которые могут нести опасность для ваших питомцев:

  1. Нарциссы;
  2. Тюльпаны;
  3. Алоэ Вера;
  4. Филодендрон;
  5. Пуансеттия;
  6. Сансевиерия;
  7. Нефритовое растение;
  8. Гортензия;
  9. Лилии;
  10. Саговая пальма.
— Прежде, чем разместить своих хвостатых любимцев и растения по соседству, узнайте больше о цветах, пригодных для жизни с домашними животными, — рекомендует Рене Шмид.
В путь-дорогу: как помочь кошкам лучше переносить поездки на машине?
Узнать подробнее
Читайте также:
В беде не бросят: понимают ли коты настроение своего человека?Сколько должна весить кошка? Советы для заботливых владельцевПочему кошки выбирают лежать на стекловате, вместо удобных лежанок?
#Ольга Харина#Кот#Домашние животные#Животные#Живая природа#Цветы#Растения#Все материалы авторов#Кошки#Кошка#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика