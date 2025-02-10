Хвостатые и зелёные: ядовиты ли нарциссы для кошек?

Если вы живете с кошками, вы знаете, какими любопытными они могут быть, особенно котята. А те, кто не только любитель животных, но и растений, прекрасно знают, что некоторых кошек привлекают цветы из-за их вкуса или текстуры. И если вы замечаете на своих растениях покусанные листья и стебли, то вам необходимо знать какие из них могут быть опасными для вашего любимца.