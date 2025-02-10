Хвостатые и зелёные: ядовиты ли нарциссы для кошек?

Posted 10 февраля, 06:00
Published 10 февраля, 06:00
Modified 10 февраля, 06:02
Updated 10 февраля, 06:02
Если вы живете с кошками, вы знаете, какими любопытными они могут быть, особенно котята. А те, кто не только любитель животных, но и растений, прекрасно знают, что некоторых кошек привлекают цветы из-за их вкуса или текстуры. И если вы замечаете на своих растениях покусанные листья и стебли, то вам необходимо знать какие из них могут быть опасными для вашего любимца.
К сожалению, нарциссы и наши шерстяные друзья — неудачное сочетание, так как эти яркие цветы ядовиты для них и могут нанести им серьезный вред при попадании в их организм.
Нарцисс — достаточно популярные цветы для выращивания дома. Их часто можно увидеть в ярких цветах, таких как жёлтый и белый. Но оказалось, что его опасно держать рядом с кошками, как и с любыми другими домашними животными.
— Употребление животным в пищу листьев, стеблей и луковиц нарцисса может привести к снижению кровяного давления, нарушениям сердечного ритма, затрудненному дыханию, а также к неврологическим нарушениям, включая атаксию, тремор и судороги, — говорит Рене Шмид, старший ветеринарный токсиколог на линии помощи по борьбе с отравлениями домашних животных.
Нарциссы ядовиты для животных из-за кристаллов оксалата кальция, которые вызывают боль/ раздражение полости рта и желудочно-кишечного тракта, а также фенантридиновых алкалоидов, которые содержатся в листьях, стебле и луковицах, и вызывают серьезные расстройства ЖКТ, гипотензию и респираторные аффекты.
Распространенные симптомы отравления нарциссами у кошек включают:
Чем больше цветы было съедено, тем выше риск развития побочных эффектов.
Вы обнаружили, что ваш питомец решил пообедать цветами на подоконнике? Дальнейшие действия зависят от того, как много животное успело съесть.
Если это всего лишь несколько кусочков, рекомендуется понаблюдать за появлением симптомов желудочно-кишечного стресса: диарея, рвота или анорексия. Однако, если вы не уверены в количестве или обнаружите, что его было много, нужно немедленно обратиться за помощью к специалисту для лечения вашей кошки.
В мире существует так много видов цветов и растений, что иногда бывает трудно определить, какие из них можно держать дома и в саду, а какие являются токсичными для кошек.
Вот 10 наиболее известных растений, которые могут нести опасность для ваших питомцев:
— Прежде, чем разместить своих хвостатых любимцев и растения по соседству, узнайте больше о цветах, пригодных для жизни с домашними животными, — рекомендует Рене Шмид.
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