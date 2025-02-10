Для согласования перепланировки жилья в Башкирии придётся попотеть

Posted 10 февраля, 05:26
Published 10 февраля, 05:26
Modified 10 февраля, 08:28
Updated 10 февраля, 08:28
Перед тем как начать перепланировку, необходимо обратиться в местные органы власти с нужными документами, включая проект, и получить согласие.
Когда работы будут завершены, владелец жилья должен уведомить городские власти о завершении, приложив технический план помещения.
После получения документов муниципалитет за 30 дней утверждает акт приемочной комиссии. Затем в течение пяти рабочих дней направляет его с техническим планом в Росреестр, где информация о перепланировке будет внесена в ЕГРН. Датой завершения перепланировки считается дата внесения этих сведений.
Ранее Mkset сообщала, сколько придётся выложить жителям Республике Башкортостан за «квадрат» жилья в начале этого года.