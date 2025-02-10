Для согласования перепланировки жилья в Башкирии придётся попотеть

После получения документов муниципалитет за 30 дней утверждает акт приемочной комиссии. Затем в течение пяти рабочих дней направляет его с техническим планом в Росреестр, где информация о перепланировке будет внесена в ЕГРН. Датой завершения перепланировки считается дата внесения этих сведений.