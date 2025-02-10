mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 05:26

Published 10 февраля, 05:26

Modified 10 февраля, 08:28

Updated 10 февраля, 08:28

Специалисты рассказали, как согласовать перепланировку жилья в Башкирии

Для согласования перепланировки жилья в Башкирии придётся попотеть

10 февраля 2025, 05:26
Фото: 1MI.

Специалисты рассказали, как согласовать перепланировку жилья в Башкирии

О согласовании перепланировки жилья и что для этого нужно рассказали в пресс-службе Росреестра Башкирии UfacityNews.ru в понедельник, 10 февраля.

Перед тем как начать перепланировку, необходимо обратиться в местные органы власти с нужными документами, включая проект, и получить согласие.

Переплата уже 800% — дальше больше: эксперты дали прогноз по ипотеке в Уфе
Узнать подробнее

Когда работы будут завершены, владелец жилья должен уведомить городские власти о завершении, приложив технический план помещения.

После получения документов муниципалитет за 30 дней утверждает акт приемочной комиссии. Затем в течение пяти рабочих дней направляет его с техническим планом в Росреестр, где информация о перепланировке будет внесена в ЕГРН. Датой завершения перепланировки считается дата внесения этих сведений.

Ранее Mkset сообщала, сколько придётся выложить жителям Республике Башкортостан за «квадрат» жилья в начале этого года.

Читайте также:
Стройка в Уфе оказалась криминальным спрутомУфимцы лишили россиян звёздного небаСемь дорог построят в Уфе
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Росреестр#Строительство#Благовещенск#Проект#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Документы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Городские власти#Жилищные права#Перепланировка#Технический план#Жилищные расходы#Акты приемочной комиссии#ЕГРН
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика