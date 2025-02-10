Дерзкий грабитель задержан в Уфе

Posted 10 февраля, 10:27
Published 10 февраля, 10:27
Modified 10 февраля, 11:21
Updated 10 февраля, 11:21
Патруль заметил мужчину, который был похож на фоторобот ориентировки с похитителем смартфонов. Подозрительного прохожего задержали и повезли разбираться в отдел. В разговоре с полицейскими он рассказал, какие преступления совершил.
Так в доме по улице Кольцевой в Уфе он постучал в дверь квартиры 72-летней женщины и попросил дать ему сотовый, чтобы вызвать. Как только трубка оказалась в его руках, мужчина поспешил ретироваться. Во второй раз грабитель «отжал» смартфон у прохожего прямо на улице, а затем сбыл краденное.
Возбуждены уголовные дела, мужчина заключён под стражу. Приговор суда он будет ждать под конвоем.