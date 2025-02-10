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Posted 10 февраля, 10:27

Published 10 февраля, 10:27

Modified 10 февраля, 11:21

Updated 10 февраля, 11:21

В Уфе задержали дерзкого грабителя

Дерзкий грабитель задержан в Уфе

10 февраля 2025, 10:27
Фото: 1MI.

В Уфе задержали дерзкого грабителя

Полицейские задержали в столице Башкирии 29-летнего грабителя из Нуримановского района, сообщает МВД в понедельник, 10 февраля.

Патруль заметил мужчину, который был похож на фоторобот ориентировки с похитителем смартфонов. Подозрительного прохожего задержали и повезли разбираться в отдел. В разговоре с полицейскими он рассказал, какие преступления совершил.

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Так в доме по улице Кольцевой в Уфе он постучал в дверь квартиры 72-летней женщины и попросил дать ему сотовый, чтобы вызвать. Как только трубка оказалась в его руках, мужчина поспешил ретироваться. Во второй раз грабитель «отжал» смартфон у прохожего прямо на улице, а затем сбыл краденное.

Возбуждены уголовные дела, мужчина заключён под стражу. Приговор суда он будет ждать под конвоем.

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