Дерзкий грабитель задержан в Уфе

Так в доме по улице Кольцевой в Уфе он постучал в дверь квартиры 72-летней женщины и попросил дать ему сотовый, чтобы вызвать. Как только трубка оказалась в его руках, мужчина поспешил ретироваться. Во второй раз грабитель «отжал» смартфон у прохожего прямо на улице, а затем сбыл краденное.