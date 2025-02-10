Что скрывают производители — как выбрать корм, чтобы не навредить собаке

Posted 10 февраля, 12:02
Published 10 февраля, 12:02
Modified 10 февраля, 12:04
Updated 10 февраля, 12:04
Каждое животное обладает своей индивидуальностью, поэтому при выборе питания необходимо учитывать возраст, габариты, уровень активности и даже породу вашего четвероногого друга. Крупные, энергичные собаки требуют больше калорий и белка, а вот мелким породам подходит более облегчённый рацион.
— При выборе корма обязательно учитывайте физиологические особенности и энергетические потребности вашей собаки. Следите за её реакцией на и новую еду и при необходимости корректируйте рацион, — напоминает Владимир Голубев, кинолог и президент Российской кинологической федерации.
Основой любого корма является белок, предпочтительно животного происхождения. На упаковке ингредиенты перечисляются в порядке убывания — первым указан тот, который составляет большую часть продукта. Хороший корм обязательно включает:
Белок — ключевой элемент рациона собаки, обеспечивающий её организм энергией, поддерживающий рост мышц и укрепляющий иммунитет. В качественном корме источником белка служит мясо или рыба, которые должны быть указаны в составе конкретно, например, «куриное филе», «индейка», «лосось».
Почему это важно? Конкретные названия ингредиентов указывают на их натуральное происхождение и высокую пищевую ценность. В отличие от этого, фразы вроде «мясные субпродукты» или «мясная мука» могут скрывать под собой продукты низкого качества, например, остатки от производства, которые обладают минимальной питательной ценностью.
Клетчатка — это источник пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Она помогает улучшить пищеварение, предотвращает запоры и способствует выводу токсинов из организма.
Чаще всего клетчатка в корме представлена такими ингредиентами, как рис, овёс, свёкла, морковь или яблоки. Эти продукты обеспечивают медленное высвобождение энергии и помогают собакам дольше сохранять чувство сытости.
Обратите внимание: некоторые корма содержат некачественные наполнители, такие как кукурузная или пшеничная мука, которые могут вызывать аллергию и не дают существенной пользы. Отдавайте предпочтение кормам с натуральными источниками клетчатки.
Полноценный рацион должен включать витамины и микроэлементы, поддерживающие здоровье собаки:
Эти компоненты помогают предотвратить авитаминоз, способствуют улучшению внешнего вида и повышают активность собаки.
Как проверить качество корма? Ищите указания на наличие натуральных источников витаминов, таких как рыбий жир, яйца или овощи. Избегайте кормов с синтетическими добавками, которые могут быть плохо усваиваемыми.
Владельцы часто сталкиваются с маркетинговыми уловками. Например, слова «натуральный» или «гипоаллергенный» не всегда гарантируют высокое качество. Лучше сосредоточиться на изучении состава и советах ветеринара.
Многие производители добавляют в корм ароматизаторы, красители и искусственные консерванты, чтобы сделать его более привлекательным для собак. Однако такие добавки не только бесполезны, но могут нанести вред здоровью питомца.
Потребности щенков, взрослых и пожилых собак в питательных веществах существенно различаются. Щенкам необходимы белки для активного роста, в то время как пожилым собакам требуются более легко усваиваемые компоненты для поддержания их здоровья на оптимальном уровне.
Кроме того, стоит обращать внимание на возможные аллергии у собак. При появлении симптомов, таких как высыпания или проблемы с пищеварением, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром и выбрать корм с уменьшенным количеством ингредиентов, чтобы минимизировать риск аллергических реакций.
Популярные бренды обычно вкладывают значительные ресурсы в разработку рецептур и исследование качества своей продукции. Но важно помнить, что известность не всегда означает высокое качество. Прежде чем выбрать корм, изучите отзывы и проконсультируйтесь с ветеринаром.
Многие владельцы задаются вопросом: что лучше — готовый корм или приготовление еды дома? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы:
— Если вы выбираете сухой корм, уделяйте внимание качеству ингредиентов и выбирайте продукт, соответствующий возрасту и размеру собаки, — советует Владимир Голубев.
Ранее эксперты рассказали, как путешествовать с собакой и не сойти с ума.