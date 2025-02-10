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Posted 10 февраля, 12:02

Published 10 февраля, 12:02

Modified 10 февраля, 12:04

Updated 10 февраля, 12:04

Что скрывают производители — как выбрать корм, чтобы не навредить собаке

Что скрывают производители — как выбрать корм, чтобы не навредить собаке

10 февраля 2025, 12:02
Фото: Изображение Midjourney. Что скрывают производители — как выбрать корм, чтобы не навредить собаке
Выбор корма для собаки — одна из важнейших задач для любого владельца. От правильного питания зависит здоровье, настроение и долголетие вашего питомца. Современный рынок предлагает огромный выбор кормов, но как не запутаться и сделать правильный выбор? Расскажем, на что стоит обратить внимание.

Каждое животное обладает своей индивидуальностью, поэтому при выборе питания необходимо учитывать возраст, габариты, уровень активности и даже породу вашего четвероногого друга. Крупные, энергичные собаки требуют больше калорий и белка, а вот мелким породам подходит более облегчённый рацион.

— При выборе корма обязательно учитывайте физиологические особенности и энергетические потребности вашей собаки. Следите за её реакцией на и новую еду и при необходимости корректируйте рацион, — напоминает Владимир Голубев, кинолог и президент Российской кинологической федерации.
Что должно быть в составе?
Что должно быть в составе?. Фото: Изображение Midjourney

Что должно быть в составе?

Основой любого корма является белок, предпочтительно животного происхождения. На упаковке ингредиенты перечисляются в порядке убывания — первым указан тот, который составляет большую часть продукта. Хороший корм обязательно включает:

Мясо или рыба

Белок — ключевой элемент рациона собаки, обеспечивающий её организм энергией, поддерживающий рост мышц и укрепляющий иммунитет. В качественном корме источником белка служит мясо или рыба, которые должны быть указаны в составе конкретно, например, «куриное филе», «индейка», «лосось».

Почему это важно? Конкретные названия ингредиентов указывают на их натуральное происхождение и высокую пищевую ценность. В отличие от этого, фразы вроде «мясные субпродукты» или «мясная мука» могут скрывать под собой продукты низкого качества, например, остатки от производства, которые обладают минимальной питательной ценностью.

Что должно быть в составе?
Что должно быть в составе?. Фото: Изображение Midjourney

Клетчатка

Клетчатка — это источник пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Она помогает улучшить пищеварение, предотвращает запоры и способствует выводу токсинов из организма.

Чаще всего клетчатка в корме представлена такими ингредиентами, как рис, овёс, свёкла, морковь или яблоки. Эти продукты обеспечивают медленное высвобождение энергии и помогают собакам дольше сохранять чувство сытости.

Обратите внимание: некоторые корма содержат некачественные наполнители, такие как кукурузная или пшеничная мука, которые могут вызывать аллергию и не дают существенной пользы. Отдавайте предпочтение кормам с натуральными источниками клетчатки.

Витамины и минералы

Полноценный рацион должен включать витамины и микроэлементы, поддерживающие здоровье собаки:

  • Кальций и фосфор. Необходимы для крепких костей и зубов.
  • Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. Укрепляют иммунитет, делают шерсть блестящей и здоровой.
  • Витамины группы B. Способствуют правильной работе нервной системы.
  • Цинк и железо. Участвуют в процессе кроветворения и укрепляют кожу.

Эти компоненты помогают предотвратить авитаминоз, способствуют улучшению внешнего вида и повышают активность собаки.

Как проверить качество корма? Ищите указания на наличие натуральных источников витаминов, таких как рыбий жир, яйца или овощи. Избегайте кормов с синтетическими добавками, которые могут быть плохо усваиваемыми.

Владельцы часто сталкиваются с маркетинговыми уловками. Например, слова «натуральный» или «гипоаллергенный» не всегда гарантируют высокое качество. Лучше сосредоточиться на изучении состава и советах ветеринара.

На что стоит обратить внимание?
На что стоит обратить внимание?. Фото: Изображение Midjourney

На что стоит обратить внимание?

Избегайте консервантов и красителей

Многие производители добавляют в корм ароматизаторы, красители и искусственные консерванты, чтобы сделать его более привлекательным для собак. Однако такие добавки не только бесполезны, но могут нанести вред здоровью питомца.

Учитывайте возраст и состояние здоровья собаки

Потребности щенков, взрослых и пожилых собак в питательных веществах существенно различаются. Щенкам необходимы белки для активного роста, в то время как пожилым собакам требуются более легко усваиваемые компоненты для поддержания их здоровья на оптимальном уровне.

Кроме того, стоит обращать внимание на возможные аллергии у собак. При появлении симптомов, таких как высыпания или проблемы с пищеварением, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром и выбрать корм с уменьшенным количеством ингредиентов, чтобы минимизировать риск аллергических реакций.

Известные бренды — всегда ли это надёжно?

Популярные бренды обычно вкладывают значительные ресурсы в разработку рецептур и исследование качества своей продукции. Но важно помнить, что известность не всегда означает высокое качество. Прежде чем выбрать корм, изучите отзывы и проконсультируйтесь с ветеринаром.

Сухой корм или натуральное питание?

Многие владельцы задаются вопросом: что лучше — готовый корм или приготовление еды дома? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы:

  • Сухой корм удобен в хранении, сбалансирован по составу и подходит для собак с активным образом жизни.
  • Натуральное питание позволяет контролировать качество каждого ингредиента, но требует времени и знаний для составления рациона.
— Если вы выбираете сухой корм, уделяйте внимание качеству ингредиентов и выбирайте продукт, соответствующий возрасту и размеру собаки, — советует Владимир Голубев.
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#Ольга Харина#Домашние животные#Собаки#Живая природа#Собака#Все материалы авторов#КЦ#Щенок#Корм
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