Что скрывают производители — как выбрать корм, чтобы не навредить собаке

Почему это важно? Конкретные названия ингредиентов указывают на их натуральное происхождение и высокую пищевую ценность. В отличие от этого, фразы вроде «мясные субпродукты» или «мясная мука» могут скрывать под собой продукты низкого качества, например, остатки от производства, которые обладают минимальной питательной ценностью.