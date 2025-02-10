Более половины россиян готовы купить авто онлайн

Почти половина респондентов (48%) рассматривает покупку машины в пределах 1,5-3 млн руб., треть — не готова потратить на авто более 1,5 млн руб. Из альтернативных способов владения автомобилем наиболее известным стал лизинг и аренда — о них знают 75% и 63% опрошенных соответственно. Каждый четвертый слышал про подписку на авто, попробовать ее хотели бы 66% респондентов. Самыми востребованными классами авто, которые люди готовы взять по подписке, стали семейные машины комфорт-класса (33,7%), легковые авто среднего класса (31,1%) и городские малолитражки (16,1%). Ещё 14% опрошенных готовы взять по подписке авто бизнес-класса, а 5% — представительского.