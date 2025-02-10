Более половины россиян готовы купить авто онлайн

Posted 10 февраля, 09:12
Published 10 февраля, 09:12
Modified 10 февраля, 09:14
Updated 10 февраля, 09:14
Почти половина респондентов (48%) рассматривает покупку машины в пределах 1,5-3 млн руб., треть — не готова потратить на авто более 1,5 млн руб. Из альтернативных способов владения автомобилем наиболее известным стал лизинг и аренда — о них знают 75% и 63% опрошенных соответственно. Каждый четвертый слышал про подписку на авто, попробовать ее хотели бы 66% респондентов. Самыми востребованными классами авто, которые люди готовы взять по подписке, стали семейные машины комфорт-класса (33,7%), легковые авто среднего класса (31,1%) и городские малолитражки (16,1%). Ещё 14% опрошенных готовы взять по подписке авто бизнес-класса, а 5% — представительского.
— Мы ожидаем, что дистанционная покупка авто наряду с онлайн-заказом бытовой электроники или техники станет нормой для россиян в ближайшие 5-10 лет. Каждый десятый респондент в нашем опросе уже готов приобрести машину онлайн. Это оптимизация сложного процесса покупки и перевод его в новый удобный для клиента формат. Мы наблюдаем появление новых игроков на этом рынке и прогнозируем, что в текущем году произойдёт двукратный рост онлайн-продаж, — говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.
Среди распространенных трудностей, с которыми сталкиваются покупатели автомобилей, половина респондентов назвала высокие цены на машины, долгий поиск подходящей модели (46% опрошенных), навязывание дополнительных услуг (43%). Каждый пятый указал на неудобное расположение точек продаж автомобилей.
По итогам 2024 года лидерами продаж на рынке легковых авто, по данным Автостата, стали Лада, Haval, Chery, Geely и Changan. Чаще всего онлайн россияне покупали автомобили стоимостью 2-3 млн рублей. Самые популярные марки — Chery Tiggo 4 PRO и Chery Tiggo 7 PRO MAX. У ВТБ Авто самыми популярными марками в прошлом году стали Omoda C5, Chery Tiggo 4 PRO, Changan CS55 PLUS, Geely Coolray и Haval Jolion.
*Опрос ВТБ Авто проводился среди 1400 респондентов, которые проживают в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей и купили либо планируют купить автомобиль.