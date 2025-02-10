Боец из Башкирии тренирует детей на СВО

На СВО познакомился с директором школы «София» в указанном городе. Руководительница попросила его начать заниматься спортом с детьми. Ребят собрали достаточно оперативно, и стартовали занятия. В следующий отпуск мужчина поехал не в родной регион, а в Запорожскую область.