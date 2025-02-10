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Posted 10 февраля, 09:28

Published 10 февраля, 09:28

Modified 10 февраля, 09:43

Updated 10 февраля, 09:43

Боец СВО из Уфы стал детским тренером в Запорожье

Боец из Башкирии тренирует детей на СВО

10 февраля 2025, 09:28
Фото: Телеграм-канал «Башкирский батальон».

Боец СВО из Уфы стал детским тренером в Запорожье

Участник спецоперации из Башкирии Фаиль Валиев, носящий позывной «Учитель», учит детей играть в баскетбол в Запорожье во время отпусков, сообщает Телеграм-канал «Башкирский батальон» в понедельник, 10 февраля.

Мужчина остается проводить тренировки по баскетболу у подростков в Днепрорудном. До СВО он учил истории и физкультуре в школе в столице Республики Башкортостан.

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На СВО познакомился с директором школы «София» в указанном городе. Руководительница попросила его начать заниматься спортом с детьми. Ребят собрали достаточно оперативно, и стартовали занятия. В следующий отпуск мужчина поехал не в родной регион, а в Запорожскую область.

Позапрошлой осенью команда заявилась на участие в лиге среди школьников и вскоре выбилась в финалисты.

Сейчас Учителю помогает Даниил Лосев, который выпустился из местного колледжа. Поэтому на сей раз Валиев поехал в отпуск на Чёрное море, чтобы помочь убирать мазут с берега.

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