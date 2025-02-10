Боец из Башкирии тренирует детей на СВО

Posted 10 февраля, 09:28
Published 10 февраля, 09:28
Modified 10 февраля, 09:43
Updated 10 февраля, 09:43
Мужчина остается проводить тренировки по баскетболу у подростков в Днепрорудном. До СВО он учил истории и физкультуре в школе в столице Республики Башкортостан.
На СВО познакомился с директором школы «София» в указанном городе. Руководительница попросила его начать заниматься спортом с детьми. Ребят собрали достаточно оперативно, и стартовали занятия. В следующий отпуск мужчина поехал не в родной регион, а в Запорожскую область.
Позапрошлой осенью команда заявилась на участие в лиге среди школьников и вскоре выбилась в финалисты.
Сейчас Учителю помогает Даниил Лосев, который выпустился из местного колледжа. Поэтому на сей раз Валиев поехал в отпуск на Чёрное море, чтобы помочь убирать мазут с берега.