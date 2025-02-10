Бензин дешевеет в Башкирии

Posted 10 февраля, 05:48
Published 10 февраля, 05:48
Modified 10 февраля, 08:27
Updated 10 февраля, 08:27
После продолжительного периода стабильных и даже растущих цен на топливо, автомобилисты Башкирии могут вздохнуть с облегчением: Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина в регионе. Согласно докладу ведомства, в период с 28 января по 3 февраля в Башкирии средняя цена на бензин снизилась на ₽1,47, достигнув отметки в ₽56,83за литр.
Стоит отметить, что Башкирия вошла в число 55 регионов России, где за указанный период произошло изменение цен на топливо. Наибольший рост цен на бензин был зафиксирован в Ненецком автономном округе (+0,8%).
На АЗС Башкирии средние ценники на различные марки бензина на данный момент выглядят следующим образом:
Цена дизельного топлива также осталась на относительно стабильном уровне и составляет ₽67,84 за литр.
Как ранее сообщал Mkset, Росстат отчитался о том, как за неделю выросла стоимость продуктов в супермаркетах Республики Башкортостан.