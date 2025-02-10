Бензин дешевеет в Башкирии

После продолжительного периода стабильных и даже растущих цен на топливо, автомобилисты Башкирии могут вздохнуть с облегчением: Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина в регионе. Согласно докладу ведомства, в период с 28 января по 3 февраля в Башкирии средняя цена на бензин снизилась на ₽1,47, достигнув отметки в ₽56,83за литр.