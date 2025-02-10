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Posted 10 февраля, 05:48

Published 10 февраля, 05:48

Modified 10 февраля, 08:27

Updated 10 февраля, 08:27

Бензин дешевеет в Башкирии

Бензин дешевеет в Башкирии

10 февраля 2025, 05:48
Фото: 1MI.
В понедельник, 10 февраля, Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в Башкортостане.

После продолжительного периода стабильных и даже растущих цен на топливо, автомобилисты Башкирии могут вздохнуть с облегчением: Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина в регионе. Согласно докладу ведомства, в период с 28 января по 3 февраля в Башкирии средняя цена на бензин снизилась на ₽1,47, достигнув отметки в ₽56,83за литр.

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Стоит отметить, что Башкирия вошла в число 55 регионов России, где за указанный период произошло изменение цен на топливо. Наибольший рост цен на бензин был зафиксирован в Ненецком автономном округе (+0,8%).

На АЗС Башкирии средние ценники на различные марки бензина на данный момент выглядят следующим образом:

  • АИ-92 — ₽54,53 (прирост на 22 копейки);
  • АИ-95 — ₽58,81 (прирост на 23 копейки);

Цена дизельного топлива также осталась на относительно стабильном уровне и составляет ₽67,84 за литр.

Как ранее сообщал Mkset, Росстат отчитался о том, как за неделю выросла стоимость продуктов в супермаркетах Республики Башкортостан.

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