Башкирский таксист лишился самого ценного

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он уже имел проблемы с законом. Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения, его свобода будет ограничена еще на 1 год.