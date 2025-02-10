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Posted 10 февраля, 12:42

Published 10 февраля, 12:42

Modified 10 февраля, 12:44

Updated 10 февраля, 12:44

Башкирский таксист лишился самого ценного

Башкирский таксист лишился самого ценного

10 февраля 2025, 12:42
Фото: 1MI.
Ночная поездка в Иглинском районе обернулась для водителя такси потерей не только выручки, сообщает в понедельник, 10 февраля, прокуратура РБ.

Как установило следствие и подтвердил суд, инцидент произошел в октябре 2024 года. Под покровом ночи, изрядно выпивший местный житель вызвал такси через мобильное приложение. Ничего не предвещало беды, однако, едва усевшись в машину, злоумышленник совершил дерзкое хищение: он вытащил из салона кошелек, принадлежавший водителю, в котором находились банковские карты и наличные деньги. С добычей в руках, вор скрылся с места преступления, оставив таксиста в недоумении.

На следующий день, преступник, не мучаясь угрызениями совести, использовал одну из похищенных карт для оплаты покупок в магазине. Однако, его радость была недолгой. Правоохранительные органы оперативно вышли на след злоумышленника.

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На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он уже имел проблемы с законом. Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения, его свобода будет ограничена еще на 1 год.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе руководитель подразделения железной дороги попался на систематическом получении взяток за допуск грузовых вагонов к эксплуатации.

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