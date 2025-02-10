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Posted 10 февраля, 07:29

Published 10 февраля, 07:29

Modified 10 февраля, 08:05

Updated 10 февраля, 08:05

Башкирия поставляет стройматериалы в Китай

Башкирия отстроит Китай

10 февраля 2025, 07:29
Фото: 1MI.

Башкирия поставляет стройматериалы в Китай

Почти 3,4 тысячи кубов ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит (ОСП и ДСП) отправлено из Республики Башкортостан в КНР по итогам минувшего месяца, сообщает региональный Россельхознадзор в понедельник, 10 февраля.

В Китай на контейнерных поездах отправились плиты пяти марок, а также ламинированные доски. Вся продукция прошла необходимый контроль.

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В целом за минувший месяц экспорт ОСП и ДСП из Башкирии увеличился более чем в девять раз, если сравнивать с январём 2024 года.

По данным на конец ноября 2023 года, Китай стал крупнейшим торговым партнером Башкирии, занимая первое место во внешнеторговом обороте региона. Основные статьи экспорта включают продукцию машиностроения и химпрома.

Ранее Mkset писал, что из Республики Башкортостан налажены поставки пищевой продукции для людей и животных в Евросоюз и Китай.

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