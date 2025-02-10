Башкирия отстроит Китай

Posted 10 февраля, 07:29
Published 10 февраля, 07:29
Modified 10 февраля, 08:05
Updated 10 февраля, 08:05
В Китай на контейнерных поездах отправились плиты пяти марок, а также ламинированные доски. Вся продукция прошла необходимый контроль.
В целом за минувший месяц экспорт ОСП и ДСП из Башкирии увеличился более чем в девять раз, если сравнивать с январём 2024 года.
По данным на конец ноября 2023 года, Китай стал крупнейшим торговым партнером Башкирии, занимая первое место во внешнеторговом обороте региона. Основные статьи экспорта включают продукцию машиностроения и химпрома.
Ранее Mkset писал, что из Республики Башкортостан налажены поставки пищевой продукции для людей и животных в Евросоюз и Китай.