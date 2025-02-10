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Posted 10 февраля, 07:50

Published 10 февраля, 07:50

Modified 10 февраля, 07:52

Updated 10 февраля, 07:52

В «Башкиравтодоре» продолжают строить дороги

«Башкиравтодор» обещает исполнять госконтракты в 2025 году

10 февраля 2025, 07:50
Фото: Inkazan. В «Башкиравтодоре» продолжают строить дороги
Заместитель гендиректора по обеспечению безопасности К. Н. Котилевский сообщил об этом Mkset в пятницу, 7 февраля.

Он ответил на запрос редакции в связи с новостью о позиции предприятия на суде. Напомним, юристы «Башкиравтодора» в суде отказались признавать ущерб в 154 миллионов рублей, который следствие выявило в ходе расследования уголовного дела в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, директора ООО «Киви» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова.

— Вопрос причинения ущерба АО «Башкиравтодор» на сумму 154 млн рублей является предметом рассмотрения следственных органов и суда. Судебного решения на сумму 154 млн рублей на момент запроса не имеется, — ответили на запрос редакции на предприятии.

«Башкиравтодор» отказался признавать ущерб в 154 миллиона в деле своего начальника
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Что касается рисков неисполнения своих обязательств, то в «Башкиравтодоре» сообщили, что «исполнение государственных и муниципальных контрактов в 2025 году будет осуществляться в рамках текущей деятельности предприятия с соблюдением норм несостоятельности (банкротства) с реализацией возможностей финансового оздоровления предприятия в установленном порядке». Если перевести на обычный язык, то контракты исполняться будут, а предприятие постараются финансово оздоровить.

Напомним, что в феврале прошлого года в отношении «Башкиравтодор» было возбуждено дело о банкротстве. Общая исковая нагрузка предприятия превышает 779,5 млн рублей. Руководитель предприятия Ильдар Юланов был арестован в ноябре 2023 года, его дело сейчас рассматривается в суде. Он вместе с Шариповым и Самматовым обвиняется в хищении 154 млн рублей из бюджета предприятия. Свою вину он не признает.

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