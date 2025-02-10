«Башкиравтодор» обещает исполнять госконтракты в 2025 году

Posted 10 февраля, 07:50
Published 10 февраля, 07:50
Modified 10 февраля, 07:52
Updated 10 февраля, 07:52
Он ответил на запрос редакции в связи с новостью о позиции предприятия на суде. Напомним, юристы «Башкиравтодора» в суде отказались признавать ущерб в 154 миллионов рублей, который следствие выявило в ходе расследования уголовного дела в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, директора ООО «Киви» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова.
— Вопрос причинения ущерба АО «Башкиравтодор» на сумму 154 млн рублей является предметом рассмотрения следственных органов и суда. Судебного решения на сумму 154 млн рублей на момент запроса не имеется, — ответили на запрос редакции на предприятии.
Что касается рисков неисполнения своих обязательств, то в «Башкиравтодоре» сообщили, что «исполнение государственных и муниципальных контрактов в 2025 году будет осуществляться в рамках текущей деятельности предприятия с соблюдением норм несостоятельности (банкротства) с реализацией возможностей финансового оздоровления предприятия в установленном порядке». Если перевести на обычный язык, то контракты исполняться будут, а предприятие постараются финансово оздоровить.
Напомним, что в феврале прошлого года в отношении «Башкиравтодор» было возбуждено дело о банкротстве. Общая исковая нагрузка предприятия превышает 779,5 млн рублей. Руководитель предприятия Ильдар Юланов был арестован в ноябре 2023 года, его дело сейчас рассматривается в суде. Он вместе с Шариповым и Самматовым обвиняется в хищении 154 млн рублей из бюджета предприятия. Свою вину он не признает.