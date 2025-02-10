«Башкиравтодор» обещает исполнять госконтракты в 2025 году

Напомним, что в феврале прошлого года в отношении «Башкиравтодор» было возбуждено дело о банкротстве. Общая исковая нагрузка предприятия превышает 779,5 млн рублей. Руководитель предприятия Ильдар Юланов был арестован в ноябре 2023 года, его дело сейчас рассматривается в суде. Он вместе с Шариповым и Самматовым обвиняется в хищении 154 млн рублей из бюджета предприятия. Свою вину он не признает.