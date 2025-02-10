Бабушка подсказала, как не допустить запотевания очков зимой

Этот способ стал популярным благодаря своей простоте и эффективности. Для этого нужно просто нанести на линзы немного жидкого мыла или шампуня и протереть поверхность мягкой тканью или ватным диском. Такая обработка предотвратит запотевание на несколько дней. Вместо мыла можно использовать глицерин, который также образует защитную пленку. Некоторые советуют смешивать глицерин со спиртом, но важно помнить, что этот раствор не стоит использовать для пластиковых линз — спирт может повредить материал.