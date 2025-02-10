Бабушка чиновника в Башкирии перевалила за сотню

Posted 10 февраля, 04:55
Published 10 февраля, 04:55
Modified 10 февраля, 08:28
Updated 10 февраля, 08:28
Бабушка является ветераном Великой Отечественной войны. Поздравить её и. о. мэра приехал с женой.
— Низкий поклон вашей бабуле! Здоровья и благополучия, — пишет в комментариях Айгуль И.
— Равнение на бабушку! Дай ей Бог прожить ещё долго-долго. Такие, как твоя бабушка, это бриллиант! Берегите и цените её! , — написал Фёдор Б.
Отметим, что по данным статистиков за позапрошлый год ожидаемая продолжительность жизни в Республике Башкортостан составляла 73,17 лет. Годом ранее этот показатель равнялся 72,98 года.
Ранее Mkset сообщала, что 79-летняя жительница столицы Республики Башкортостан Александра Маркелова попросила руководителя региона помочь её с жильём. Старушка ждёт его более 30 лет.