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Posted 10 февраля, 04:55

Published 10 февраля, 04:55

Modified 10 февраля, 08:28

Updated 10 февраля, 08:28

Бабушке башкирского чиновника исполнилось 102 года

Бабушка чиновника в Башкирии перевалила за сотню

10 февраля 2025, 04:55

Бабушке башкирского чиновника исполнилось 102 года

Бабушке и. о. главы Сибая Сергея Озерцова исполнилось 102 года, сообщает чиновник в своих соцсетях в понедельник, 10 февраля.

Бабушка является ветераном Великой Отечественной войны. Поздравить её и. о. мэра приехал с женой.

— Низкий поклон вашей бабуле! Здоровья и благополучия, — пишет в комментариях Айгуль И.
— Равнение на бабушку! Дай ей Бог прожить ещё долго-долго. Такие, как твоя бабушка, это бриллиант! Берегите и цените её! , — написал Фёдор Б.

Отметим, что по данным статистиков за позапрошлый год ожидаемая продолжительность жизни в Республике Башкортостан составляла 73,17 лет. Годом ранее этот показатель равнялся 72,98 года.

Ранее Mkset сообщала, что 79-летняя жительница столицы Республики Башкортостан Александра Маркелова попросила руководителя региона помочь её с жильём. Старушка ждёт его более 30 лет.

Уфимская старушка 30 лет ждёт квартиру
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