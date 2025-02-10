Атака дронов на Уфу — горожанам раздают инструкции

Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники районного Управления гражданской защиты раздают памятки с основными рекомендациями. Жителям города рассказывают о действиях при угрозе атаки БПЛА. Сообщают, как распознать опасность и как себя вести. Также уфимцев инструктируют о правилах поведения на тонком льду.