Атака дронов на Уфу — горожанам раздают инструкции

Posted 10 февраля, 10:43
Published 10 февраля, 10:43
Modified 10 февраля, 11:21
Updated 10 февраля, 11:21
Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники районного Управления гражданской защиты раздают памятки с основными рекомендациями. Жителям города рассказывают о действиях при угрозе атаки БПЛА. Сообщают, как распознать опасность и как себя вести. Также уфимцев инструктируют о правилах поведения на тонком льду.
— Самое время натянуть коньки, чтоб по городу передвигаться. Везде лед! — пишет в комментариях пользователь с ником Di.
Ранее сообщалось, что жителей столицы Башкирии начнут оповещать о ЧП по домофонам. Кроме того, Mkset писал об отважной женщине, которая боролась с наледью при помощи топора.