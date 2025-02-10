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Posted 10 февраля, 10:43

Published 10 февраля, 10:43

Modified 10 февраля, 11:21

Updated 10 февраля, 11:21

Уфимцев предупреждают о возможной атаке беспилотников

Атака дронов на Уфу — горожанам раздают инструкции

10 февраля 2025, 10:43
Фото: Администрация Октябрьского района.

Уфимцев предупреждают о возможной атаке беспилотников

В уфимском парке «Кашкадан» спасатели проводят рейды по предупреждению об опасностях тонкого льда и возможной атаки беспилотников, сообщает администрация Октябрьского района в понедельник, 10 февраля.

Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники районного Управления гражданской защиты раздают памятки с основными рекомендациями. Жителям города рассказывают о действиях при угрозе атаки БПЛА. Сообщают, как распознать опасность и как себя вести. Также уфимцев инструктируют о правилах поведения на тонком льду.

В сторону Башкирии летят беспилотники
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— Самое время натянуть коньки, чтоб по городу передвигаться. Везде лед! — пишет в комментариях пользователь с ником Di.

Ранее сообщалось, что жителей столицы Башкирии начнут оповещать о ЧП по домофонам. Кроме того, Mkset писал об отважной женщине, которая боролась с наледью при помощи топора.

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