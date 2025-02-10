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Posted 10 февраля, 07:09

Published 10 февраля, 07:09

Modified 10 февраля, 08:06

Updated 10 февраля, 08:06

В Башкирии произошёл пожар в здании администрации

Администрация сгорела в Башкирии

10 февраля 2025, 07:09
Фото: МЧС по Башкирии.

В Башкирии произошёл пожар в здании администрации

Двухэтажное деревянное здание администрации сельсовета горело в селе Кирябинское Учалинского района, сообщает МЧС РБ в понедельник, 10 февраля.

Огонь не пожалел потолок и стены на 40 «квадратах» первого этажа, где размещается почта. Выше, где расположена администрация, кроме них горели ещё и вещи. Площадь пожара здесь достигла 70 кв. м.

В пожаре никто не пострадал, его причины выясняются.

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Специалисты советуют держать выходы свободными от препятствий для быстрой эвакуации при пожарах.

По данным МЧС по Республике Башкортостан, только за январь–октябрь 2024 года в регионе произошло 8079 пожаров. В них погибли 174 жителя региона, а пострадали 204.

Ранее сообщалось о пожаре в Болтачевском районе погибшим пенсионером. Всем виной здесь стала печка. Дедушка задохнулся.

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