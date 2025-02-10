Администрация сгорела в Башкирии

Posted 10 февраля, 07:09
Published 10 февраля, 07:09
Modified 10 февраля, 08:06
Updated 10 февраля, 08:06
Огонь не пожалел потолок и стены на 40 «квадратах» первого этажа, где размещается почта. Выше, где расположена администрация, кроме них горели ещё и вещи. Площадь пожара здесь достигла 70 кв. м.
В пожаре никто не пострадал, его причины выясняются.
Специалисты советуют держать выходы свободными от препятствий для быстрой эвакуации при пожарах.
По данным МЧС по Республике Башкортостан, только за январь–октябрь 2024 года в регионе произошло 8079 пожаров. В них погибли 174 жителя региона, а пострадали 204.
Ранее сообщалось о пожаре в Болтачевском районе погибшим пенсионером. Всем виной здесь стала печка. Дедушка задохнулся.