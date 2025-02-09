Уфимский «лифт смерти» заинтересовал Бастрыкина

Posted 9 февраля, 05:55
Published 9 февраля, 05:55
Modified 9 февраля, 06:00
Updated 9 февраля, 06:00
Напомним, как информировал Mkset, в начале февраля 2025 года в жилом здании на Дуванском бульваре рухнула кабина лифта. В этот момент в подъёмнике находились три девушки. Кабина пролетела некоторое расстояние с третьего этажа. Инцидент обошёлся без травм. Момент падения попал на видео.
Вскоре происшествием заинтересовались региональные следователи, а теперь и центральное управление. Глава российского Следкома Александр Бастрыкин потребовал у местного отдела доложить о ходе проверки.