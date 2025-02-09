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Posted 9 февраля, 05:55

Published 9 февраля, 05:55

Modified 9 февраля, 06:00

Updated 9 февраля, 06:00

Бастрыкин затребовал доклад о падении лифта в Уфе

Уфимский «лифт смерти» заинтересовал Бастрыкина

9 февраля 2025, 05:55
Фото: 1MI.

Бастрыкин затребовал доклад о падении лифта в Уфе

До московских следователей дошли сведения об инциденте в одной из уфимских многоэтажек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в воскресенье, 9 февраля.

Напомним, как информировал Mkset, в начале февраля 2025 года в жилом здании на Дуванском бульваре рухнула кабина лифта. В этот момент в подъёмнике находились три девушки. Кабина пролетела некоторое расстояние с третьего этажа. Инцидент обошёлся без травм. Момент падения попал на видео.

Лифт смерти нашли в Уфе
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Вскоре происшествием заинтересовались региональные следователи, а теперь и центральное управление. Глава российского Следкома Александр Бастрыкин потребовал у местного отдела доложить о ходе проверки.

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