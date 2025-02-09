Уфимский «лифт смерти» заинтересовал Бастрыкина

Напомним, как информировал Mkset, в начале февраля 2025 года в жилом здании на Дуванском бульваре рухнула кабина лифта. В этот момент в подъёмнике находились три девушки. Кабина пролетела некоторое расстояние с третьего этажа. Инцидент обошёлся без травм. Момент падения попал на видео.