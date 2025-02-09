mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 08:34

Published 9 февраля, 08:34

Modified 9 февраля, 08:36

Updated 9 февраля, 08:36

Бездомные собаки облюбовали район Уфы

«Страшно детей отпускать» Бродяги терроризируют Уфу

9 февраля 2025, 08:34
Фото: mkset.ru.

Бездомные собаки облюбовали район Уфы

Уфимцы жалуются на свору бродячих собак, донимающих местных жителей — о проблеме рассказал Mkset читатель в воскресенье, 9 февраля.

Стаю безнадзорных животных заметили некоторое время назад в микрорайоне Зелёная Роща. Поведение собак сильно настораживает местных жителей — пока всё ограничивается тем, что бродяги рыщут по помойкам, проявляют настойчивый интерес к прохожим и изредка облаивают случайных горожан.

По словам читателя, местные уже обращались к компетентные органы, однако по сей день проблема остаётся нерешённой.

— Кто знает, что у них на уме. Пока спокойные, а потом что-нибудь взбредёт в голову и покусают кого-нибудь. Видимо, пока не загрызут кого-нибудь, никаких шевелений службы делать не будут. Так и детей страшно в школу отпускать, — поделился читатель.
Видео: mkset.ru.
Волки-невидимки бродят по Башкирии
Узнать подробнее

Пока уфимцы страдают от собак, в отдалённых районах Башкирии тревогу бьют из-за их куда более опасных предков. Как сообщал Mkset, в Инзере (Белорецкий район) участились случая нападений волков на домашних животных. Хищники по ночам ходят по селу и грызут скот. Улицы деревни уже начали патрулировать охотники.

Читайте также:
Уфимцев просят не кормить бродягБродяги не дают уфимцам попасть к загадочной достопримечательностиСмертельная зараза пришла в Башкирию
#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Животные#Собаки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика