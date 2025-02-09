«Страшно детей отпускать» Бродяги терроризируют Уфу

Posted 9 февраля, 08:34
Published 9 февраля, 08:34
Modified 9 февраля, 08:36
Updated 9 февраля, 08:36
Стаю безнадзорных животных заметили некоторое время назад в микрорайоне Зелёная Роща. Поведение собак сильно настораживает местных жителей — пока всё ограничивается тем, что бродяги рыщут по помойкам, проявляют настойчивый интерес к прохожим и изредка облаивают случайных горожан.
По словам читателя, местные уже обращались к компетентные органы, однако по сей день проблема остаётся нерешённой.
— Кто знает, что у них на уме. Пока спокойные, а потом что-нибудь взбредёт в голову и покусают кого-нибудь. Видимо, пока не загрызут кого-нибудь, никаких шевелений службы делать не будут. Так и детей страшно в школу отпускать, — поделился читатель.
Пока уфимцы страдают от собак, в отдалённых районах Башкирии тревогу бьют из-за их куда более опасных предков. Как сообщал Mkset, в Инзере (Белорецкий район) участились случая нападений волков на домашних животных. Хищники по ночам ходят по селу и грызут скот. Улицы деревни уже начали патрулировать охотники.