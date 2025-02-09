«Страшно детей отпускать» Бродяги терроризируют Уфу

Пока уфимцы страдают от собак, в отдалённых районах Башкирии тревогу бьют из-за их куда более опасных предков. Как сообщал Mkset, в Инзере (Белорецкий район) участились случая нападений волков на домашних животных. Хищники по ночам ходят по селу и грызут скот. Улицы деревни уже начали патрулировать охотники.