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Posted 9 февраля, 06:10

Published 9 февраля, 06:10

Modified 9 февраля, 06:49

Updated 9 февраля, 06:49

В Башкирии объявили каранитн из-за опасного заболевания

Смертельная зараза пришла в Башкирию

9 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI.

В Башкирии объявили каранитн из-за опасного заболевания

Инфекционную вспышку зафиксировали врачи в Стерлитамакском районе Башкортостана, гласит соответствующий правительственный документ, изученный Mkset в воскресенье, 9 февраля.

На одной из ферм в Николаевке ветеринары обнаружили бруцеллёз. Всего в хозяйстве содержатся восемь тысяч голов скота.

В связи с выявлением заболевания на ферме запретили лечить, ввозить и вывозить животных. Под запрет попало также любое перемещение коров, заготовка и вывоз корма для них, а также заезд на территорию посторонним, кроме хозяев и санитарных служб.

Бруцеллёз — это инфекционное заболевание. Оно поражает животных (крупный рогатый скот, овец, коз, свиней) и может передаваться человеку через заражённое мясо, молочные продукты, контакт с животными или их биологическими жидкостями. У людей вызывает лихорадку, слабость, боли в суставах и может привести к хроническим осложнениям.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из спячки начали выходить медведи.

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