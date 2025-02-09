Смертельная зараза пришла в Башкирию

Posted 9 февраля, 06:10
Published 9 февраля, 06:10
Modified 9 февраля, 06:49
Updated 9 февраля, 06:49
На одной из ферм в Николаевке ветеринары обнаружили бруцеллёз. Всего в хозяйстве содержатся восемь тысяч голов скота.
В связи с выявлением заболевания на ферме запретили лечить, ввозить и вывозить животных. Под запрет попало также любое перемещение коров, заготовка и вывоз корма для них, а также заезд на территорию посторонним, кроме хозяев и санитарных служб.
Бруцеллёз — это инфекционное заболевание. Оно поражает животных (крупный рогатый скот, овец, коз, свиней) и может передаваться человеку через заражённое мясо, молочные продукты, контакт с животными или их биологическими жидкостями. У людей вызывает лихорадку, слабость, боли в суставах и может привести к хроническим осложнениям.