Сегодня в Уфе: хабировская экзотика и лихие погодные качели

Posted 9 февраля, 19:00
Published 9 февраля, 19:00
Modified 9 февраля, 19:00
Updated 9 февраля, 19:00
По данным сервисов прогнозов погоды, в понедельник, 10 февраля, в столице Башкирии будет пасмурно. Тем не менее осадков в течение дня не ожидается.
Прогнозируется ветер переменных направлений 1,3–1,5 м/с. Ранним утром и ближе к ночи температура воздуха будет составлять -9°C… -8°C, в светлое время суток -8°C… -7°C.
Первая неделя февраля в Башкирии не отличалась постоянностью. Так, недолгая оттепель быстро сменилась морозами, однако уже вслед за ними местами на выходных температура вновь ушла в «плюс». Так, в горных районах Башкортостана потеплело сразу до +3°C.
От некоторых уже поступают сообщения об активности медведей, вышедших из спячки из-за высоких температур. Так, содержащийся в неволе медведь начал бодрствовать на ферме жителя Иглинского района. В уфимском вольерном хозяйстве же несколько медведей и вовсе не ложились в спячку.
Составлено согласно расписанию «Уфаводоканала».
С 10:00 до 17:00:
С 09:00 10.02 до 10:00 11.02:
Улицы Красина, Султанова
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Дайджест публикаций за минувшие выходные, 8–9 февраля.
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил у властей Беларуси провести ещё один завоз нетипичного для российского региона вида — европейских бизонов (зубров).
Напомним, первую партию этих животных доставили из Беларуси в Башкирию в мае 2023 года. В декабре эти животные встретили ещё одно пополнение. Постепенно бизонов вывели из вольеров, а как только те освоились, к ним — на территорию парка «Мурадымовское ущелье» — начали запускать и туристов.
Новая партия зубров станет уже третьей по счёту. Договорённость о новом завозе Хабиров достиг в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как отчитался глава Башкирии на своих ресурсах, с коллегой он поделился новостями о ходе интродукции вида. В частности, о том, что зубры уже начали выводить потомство — родилось к февралю 2025 года целых пять телят.
Уфимец превратил прицеп «ВАЗа» в передвижную ванную. Кадры опасного перформанса на дорогах появились накануне в сети.
Морозная погода будто совсем не мешала уфимцу — экстремал весело плескался в воде с пеной, махая рукой удивлённым попутчикам.
Итог оказался ожидаем: уже спустя пару дней ребят нашли сотрудники ГАИ.
В феврале 2025 года в столице Башкирии обещается богатая концертно-театральная программа. Кто посетит город в последний месяц зимы — читайте в афише Mkset.