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Posted 9 февраля, 19:00

Published 9 февраля, 19:00

Modified 9 февраля, 19:00

Updated 9 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: хабировская экзотика и лихие погодные качели

Сегодня в Уфе: хабировская экзотика и лихие погодные качели

9 февраля 2025, 19:00
Фото: bolshayastrana.com.
Дайджест новостей Уфы минувших выходных и всё, что надо знать на сегодня, 10 февраля.

Погода в Уфе

По данным сервисов прогнозов погоды, в понедельник, 10 февраля, в столице Башкирии будет пасмурно. Тем не менее осадков в течение дня не ожидается.

Прогнозируется ветер переменных направлений 1,3–1,5 м/с. Ранним утром и ближе к ночи температура воздуха будет составлять -9°C… -8°C, в светлое время суток -8°C… -7°C.

Температурные качели

Первая неделя февраля в Башкирии не отличалась постоянностью. Так, недолгая оттепель быстро сменилась морозами, однако уже вслед за ними местами на выходных температура вновь ушла в «плюс». Так, в горных районах Башкортостана потеплело сразу до +3°C.

От некоторых уже поступают сообщения об активности медведей, вышедших из спячки из-за высоких температур. Так, содержащийся в неволе медведь начал бодрствовать на ферме жителя Иглинского района. В уфимском вольерном хозяйстве же несколько медведей и вовсе не ложились в спячку.

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Отключения воды в Уфе 10 февраля

Составлено согласно расписанию «Уфаводоканала».

Калининский район

С 10:00 до 17:00:

  • Хмельницкого, 49/1, 55/1;
  • Вологодская, 32, 32/1, 34, 38;
  • Черниковская, 79/3 (детский сад №12);

Кировский район

С 09:00 10.02 до 10:00 11.02:

  • Менделеева, 116, 116/1, 118;
  • Бакалинская, 118.
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Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.
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Главные новости Уфы и Башкирии на сегодня, 10 февраля

Дайджест публикаций за минувшие выходные, 8–9 февраля.

Хабировская экзотика

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил у властей Беларуси провести ещё один завоз нетипичного для российского региона вида — европейских бизонов (зубров).

Напомним, первую партию этих животных доставили из Беларуси в Башкирию в мае 2023 года. В декабре эти животные встретили ещё одно пополнение. Постепенно бизонов вывели из вольеров, а как только те освоились, к ним — на территорию парка «Мурадымовское ущелье» — начали запускать и туристов.

Новая партия зубров станет уже третьей по счёту. Договорённость о новом завозе Хабиров достиг в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как отчитался глава Башкирии на своих ресурсах, с коллегой он поделился новостями о ходе интродукции вида. В частности, о том, что зубры уже начали выводить потомство — родилось к февралю 2025 года целых пять телят.

Джакузи на колёсах

Уфимец превратил прицеп «ВАЗа» в передвижную ванную. Кадры опасного перформанса на дорогах появились накануне в сети.

Морозная погода будто совсем не мешала уфимцу — экстремал весело плескался в воде с пеной, махая рукой удивлённым попутчикам.

Итог оказался ожидаем: уже спустя пару дней ребят нашли сотрудники ГАИ.

Куда сходить в Уфе

В феврале 2025 года в столице Башкирии обещается богатая концертно-театральная программа. Кто посетит город в последний месяц зимы — читайте в афише Mkset.

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