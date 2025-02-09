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Posted 9 февраля, 13:52

Published 9 февраля, 13:52

Modified 9 февраля, 13:54

Updated 9 февраля, 13:54

Мэрия Уфы зазывает на заводы

Рукастым уфимцам обещают ₽180 тысяч в месяц

9 февраля 2025, 13:52
Фото: 1MI.

Мэрия Уфы зазывает на заводы

Администрация башкирской столицы в воскресенье, 9 февраля, представила еженедельный топ работодателей и вакансий города.

Так, организацией с самым высоким количеством вакантных мест в Уфе является завод Уфимского мотостроительного производственного объединения. Он располагает 3515 свободными местами. Множество вакансий также свободны у ООО «ЮгСтройСнаб» (480 мест) и больницы №13 (200 мест). Всего у работодателей города доступны 16'047 мест.

Самую высокую зарплату на рынке труда предлагают на вакансии инженера по наладке и испытаниям. Кандидату предстоит работа в ООО «Асу-Инжиниринг». Компания обещает минимум ₽180 тысяч в месяц.

От ₽160 тысяч может получать ведущий инженер-проектировщик на ООО «Энергосеть».

Работать с проектами в области IT в ООО «Интас-Компани» предлагают с зарплатой от ₽150 тысяч до ₽200 тысяч. Соискателю предстоит за эти деньги быть ведущим руководителем проектов.

АО «Транснефть-Урал» ищет человека, который будет руководить организацией закупочной деятельности в отделе комплектации. Получать на этой работе можно от ₽147 тысяч до ₽195 тысяч.

В ООО «ПромТеплоРемонт» можно зарабатывать от ₽140 тысяч. Вакансия предполагает монтаж турбоустановок.

Завершает топ вакансия от АО БПО «Прогресс». Работнику предстоит налаживать станки и манипуляторы с программным управлением за з/п от ₽40 тысяч до ₽130 тысяч.

Мэр Уфы раскрыл тайну о своей зарплате
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский мэр назвал сумму, которую он получает в месяц.

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