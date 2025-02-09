Рукастым уфимцам обещают ₽180 тысяч в месяц

Posted 9 февраля, 13:52
Published 9 февраля, 13:52
Modified 9 февраля, 13:54
Updated 9 февраля, 13:54
Так, организацией с самым высоким количеством вакантных мест в Уфе является завод Уфимского мотостроительного производственного объединения. Он располагает 3515 свободными местами. Множество вакансий также свободны у ООО «ЮгСтройСнаб» (480 мест) и больницы №13 (200 мест). Всего у работодателей города доступны 16'047 мест.
Самую высокую зарплату на рынке труда предлагают на вакансии инженера по наладке и испытаниям. Кандидату предстоит работа в ООО «Асу-Инжиниринг». Компания обещает минимум ₽180 тысяч в месяц.
От ₽160 тысяч может получать ведущий инженер-проектировщик на ООО «Энергосеть».
Работать с проектами в области IT в ООО «Интас-Компани» предлагают с зарплатой от ₽150 тысяч до ₽200 тысяч. Соискателю предстоит за эти деньги быть ведущим руководителем проектов.
АО «Транснефть-Урал» ищет человека, который будет руководить организацией закупочной деятельности в отделе комплектации. Получать на этой работе можно от ₽147 тысяч до ₽195 тысяч.
В ООО «ПромТеплоРемонт» можно зарабатывать от ₽140 тысяч. Вакансия предполагает монтаж турбоустановок.
Завершает топ вакансия от АО БПО «Прогресс». Работнику предстоит налаживать станки и манипуляторы с программным управлением за з/п от ₽40 тысяч до ₽130 тысяч.