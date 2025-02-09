Плюсовые температуры сохраняются в Башкирии

Posted 9 февраля, 08:22
Published 9 февраля, 08:22
Modified 9 февраля, 08:24
Updated 9 февраля, 08:24
В понедельник, 10 февраля, согласно данным Гидрометцентра, ожидается умеренно облачная погода без осадков.
Ветер — северного и северо-западного направления, умеренный.
Ночью на большей части региона температура воздуха опустистя до -5°C… -10°C, местами же похолодает до -15°C. В светлое время суток термометры покажут +1°C… -4°C. В дальнейшем, однако, температура воздуха будет снижаться. Так, по предварительным данным, уже во вторник, 11 февраля, дневная температура воздуха составит 0°C.