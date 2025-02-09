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Posted 9 февраля, 08:22

Published 9 февраля, 08:22

Modified 9 февраля, 08:24

Updated 9 февраля, 08:24

В Башкирии потеплеет до +1°C

Плюсовые температуры сохраняются в Башкирии

9 февраля 2025, 08:22
Фото: 1MI.

В Башкирии потеплеет до +1°C

С очередным прогнозом о потеплении выступили башкортостанские синоптики в воскресенье, 9 февраля.

В понедельник, 10 февраля, согласно данным Гидрометцентра, ожидается умеренно облачная погода без осадков.

Ветер — северного и северо-западного направления, умеренный.

Ночью на большей части региона температура воздуха опустистя до -5°C… -10°C, местами же похолодает до -15°C. В светлое время суток термометры покажут +1°C… -4°C. В дальнейшем, однако, температура воздуха будет снижаться. Так, по предварительным данным, уже во вторник, 11 февраля, дневная температура воздуха составит 0°C.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за высоких температур стали просыпаться медведи.

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