Плюсовые температуры сохраняются в Башкирии

Ночью на большей части региона температура воздуха опустистя до -5°C… -10°C, местами же похолодает до -15°C. В светлое время суток термометры покажут +1°C… -4°C. В дальнейшем, однако, температура воздуха будет снижаться. Так, по предварительным данным, уже во вторник, 11 февраля, дневная температура воздуха составит 0°C.