Переплата уже 800% — дальше больше: эксперты дали прогноз по ипотеке в Уфе

Вторая половина 2024 года стала периодом шоковых потрясений в вопросе ипотечного кредитования в России. К осени 2024 года ведущие банки страны заявили: семейную ипотеку больше не выдаем — покупайте квартиры по рыночным ставкам. А это не менее 25%. Согласитесь, не самые приятные условия для тех, кто открывал ипотечный калькулятор и вбивал туда ставку не более 6%. Рынок продажи жилья, особенно — новостроек, замер в ожидании. Как и семьи с детьми, рассчитывавшие получить льготную ипотеку. Никому не хочется переплачивать за жилье и обогащать банки кровно заработанными деньгами. А банкам, в свою очередь, нет смысла тянуть десятилетиями дешевые кредиты, получая возмещение по ставкам за них от государства здесь и сейчас. Банки заявили, что лимит льготной ипотеки исчерпан — баста!