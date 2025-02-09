Неправильная печь задушила пенсионера в Башкирии

Posted 9 февраля, 08:18
Published 9 февраля, 08:18
Modified 9 февраля, 08:20
Updated 9 февраля, 08:20
Жители Староямурзино обнаружили мёртвым своего 73-летнего соседа. Сельчане заметили, что из дома валил густой дым и вызвали «112», заодно проверив, не остался ли хозяин внутри. Пенсионера нашли в собственной постели без признаков жизни.
Прибывшие на место оперативные службы пытались реанимировать погибшего, но безуспешно. Врачи констатировали смерть старика. Сам дом к этому моменту уже заволокло дымом. Как оказалось, огонь охватил утеплитель печи.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии спасатели по бездорожью добирались до села, где загорелся дом пожилого мужчины.