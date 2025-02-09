Неправильная печь задушила пенсионера в Башкирии

Жители Староямурзино обнаружили мёртвым своего 73-летнего соседа. Сельчане заметили, что из дома валил густой дым и вызвали «112», заодно проверив, не остался ли хозяин внутри. Пенсионера нашли в собственной постели без признаков жизни.