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Posted 9 февраля, 08:18

Published 9 февраля, 08:18

Modified 9 февраля, 08:20

Updated 9 февраля, 08:20

Пожилой мужчина из Башкирии задохнулся в пожаре

Неправильная печь задушила пенсионера в Башкирии

9 февраля 2025, 08:18

Пожилой мужчина из Башкирии задохнулся в пожаре

Печальную статистику пополнил несчастный случай в Балтачевском районе Башкортостана, сообщает МЧС в воскресенье, 9 февраля.

Жители Староямурзино обнаружили мёртвым своего 73-летнего соседа. Сельчане заметили, что из дома валил густой дым и вызвали «112», заодно проверив, не остался ли хозяин внутри. Пенсионера нашли в собственной постели без признаков жизни.

Прибывшие на место оперативные службы пытались реанимировать погибшего, но безуспешно. Врачи констатировали смерть старика. Сам дом к этому моменту уже заволокло дымом. Как оказалось, огонь охватил утеплитель печи.

Спасатели тушили отрезанное от цивилизации село
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии спасатели по бездорожью добирались до села, где загорелся дом пожилого мужчины.

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