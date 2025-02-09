«Мечтала выпустить 11-й класс» Молодая учительница скончалась в Башкирии

Posted 9 февраля, 06:49
Published 9 февраля, 06:49
Modified 9 февраля, 08:12
Updated 9 февраля, 08:12
Как пишут в Telegram-каналах, долгое время педагог боролась с тяжёлой болезнью. Несмотря на мужественное сопротивление недугу, в конце января 2025 года состояние учительницы сильно ухудшилось, в результате она в кому. В феврале её сердце перестало биться.
— Наша первая учительница, дочь до сих пор вспоминает с радостью о Наталии Анатольевне. Такой жизнерадостный, целеустремлённый человек, — вспоминает Венера Р.
— Первая учительница внука, — рассказывает Ира П.
— Первый учитель у деток… Первый выпуск у педагога… Как мечтала выпустить их из 11 класса, — делится воспоминаниями Татьяна Э.