«Мечтала выпустить 11-й класс» Молодая учительница скончалась в Башкирии

Как пишут в Telegram-каналах, долгое время педагог боролась с тяжёлой болезнью. Несмотря на мужественное сопротивление недугу, в конце января 2025 года состояние учительницы сильно ухудшилось, в результате она в кому. В феврале её сердце перестало биться.