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Posted 9 февраля, 06:49

Published 9 февраля, 06:49

Modified 9 февраля, 08:12

Updated 9 февраля, 08:12

Молодая учительница скончалась в Башкирии

«Мечтала выпустить 11-й класс» Молодая учительница скончалась в Башкирии

9 февраля 2025, 06:49
Фото: Наталия Роднова / Vk.

Молодая учительница скончалась в Башкирии

В Белорецке на 27-м году жизни не стало Наталии Родновой, ученицы начальных классов одной из городских школ, сообщают её близкие в соцсетях в воскресенье, 9 февраля.

Как пишут в Telegram-каналах, долгое время педагог боролась с тяжёлой болезнью. Несмотря на мужественное сопротивление недугу, в конце января 2025 года состояние учительницы сильно ухудшилось, в результате она в кому. В феврале её сердце перестало биться.

— Наша первая учительница, дочь до сих пор вспоминает с радостью о Наталии Анатольевне. Такой жизнерадостный, целеустремлённый человек, — вспоминает Венера Р.
— Первая учительница внука, — рассказывает Ира П.
— Первый учитель у деток… Первый выпуск у педагога… Как мечтала выпустить их из 11 класса, — делится воспоминаниями Татьяна Э.
Знаменитый педагог скончалась в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе скончалась известная в городе учительница.

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