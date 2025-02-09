Куда поступать в Уфе: тотальный гайд по вузам Башкирии

Университеты Уфы и институты Башкирии традиционно привлекают множество выпускников школ Республики Башкортостан. Вчерашние школьники идут учиться в Уфу, как минимум, по двум причинам. Жилье для студентов в Уфе стоит намного дешевле, чем комнаты в федеральных столицах. В тоже время качество образования, если действительно учиться, зачастую не уступает Питеру и Москве. К тому же, уфимские работодатели отлично котируют местные дипломы. Наниматели подсознательно понимают, что такой кадр вряд ли резко махнет ручкой, укатив за длинным рублем в другой регион.