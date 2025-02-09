Куда поступать в Уфе: тотальный гайд по вузам Башкирии

Posted 9 февраля, 19:25
Published 9 февраля, 19:25
Modified 9 февраля, 19:29
Updated 9 февраля, 19:29
Университеты Уфы и институты Башкирии традиционно привлекают множество выпускников школ Республики Башкортостан. Вчерашние школьники идут учиться в Уфу, как минимум, по двум причинам. Жилье для студентов в Уфе стоит намного дешевле, чем комнаты в федеральных столицах. В тоже время качество образования, если действительно учиться, зачастую не уступает Питеру и Москве. К тому же, уфимские работодатели отлично котируют местные дипломы. Наниматели подсознательно понимают, что такой кадр вряд ли резко махнет ручкой, укатив за длинным рублем в другой регион.
Региональный опрос работодателей за 2025 год выявил самые перспективные профессии на рынке труда Башкортостана. По данным регионального правительства, в ближайшей перспективе наиболее востребованными будут специалисты в области машиностроения, информатики и вычислительной техники, а также технологии строительства.
В ближайшие 3 года наибольшая потребность в кадрах приходится на следующие укрупнённые группы специальностей: машиностроение — 22 тыс. работников, информатика и вычислительная техника — 15,7 тыс. специалистов, технология строительства — 15,7 тыс. профессионалов, сельское, лесное и рыбное хозяйство — 12,5 тыс. работников, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия — 11 тыс. специалистов. Результаты прогноза потребности в кадрах на среднесрочный и долгосрочный периоды учитываются при установке и корректировке образовательными организациями республики контрольных цифр приема, а также используются при разработке отраслевых стратегий развития.
Так или иначе, вне зависимости от этой специфики, каждый человек может найти для себя перспективные возможности в различных профессиональных сферах и добиться успеха в выбранном направлении. Главное — проявлять инициативу, совершенствовать свои навыки и быть открытым к новым вызовам, ведь современный рынок труда предоставляет множество путей для развития и самореализации.
В рамках специального проекта представлены результаты вступительной кампании 2024 года на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета. Mkset собрал данные по десяти ведущим вузам Уфы- университетам и институтам.
В исследовании были учтены следующие параметры:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» (ГБОУ ВО «БАГСУ») ведёт свою историю с начала XX века.
БАГСУ предлагает обучение по программам высшего образования в различных областях. Среди направлений подготовки выделяются:
Конкурс на обучение в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан всегда очень высокий. Ситуация в том, что на бесплатные места в год принимают около десяти человек по общему конкурсу, еще около 20 — по квотам и целевым направлениям, остальные учатся за деньги.
Для поступления на платное обучение нужно набрать минимум 129 баллов на школьном ЕГЭ. Для бесплатного отделения таких открытых данных нет. Изучив документы, Mkset выяснил, что в 2024 году вуз принимал на бесплатное обучение абитуриентов с 212 баллами на ЕГЭ.
Цены на получение образования сложно назвать высокими — они средние для рынка. Платно можно учиться очно-заочно и полностью заочно.
Отзывы про Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, как всегда, разно полярные.
— Самое отвратительное заведение. Если стоит выбор, то идите в другое, — рекомендует в декабре 2024 года аноним.
— Закончил юридический факультет. Практику проходил в мэрии города и там остался на работу. До сих пор с благодарностью вспоминаем преподавателей вуза. Качество образования очень высокое. При этом преподаватели справедливые и очень знающие. В этой Академии главный человек — это студент! Здесь все — и деканат, и преподаватели, и администрация — работают для студентов, — делился в 2021 году обратным мнением Рустам.
— Вот недавно получила диплом сей академии. Понравилось учится, училась заочно. Что в БГУ, что в Багсу те же преподаватели. Смысла переплачивать не вижу. Главное, чтобы были мозги, — считает Рыжик.
Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ) был основан в 1930 году и с тех пор выпустил множество успешных выпускников, которые работают в различных сферах, связанных с сельским хозяйством. Всего в вузе действует более 40 направлений подготовки, связанных с сельским хозяйством, экономикой, управлением, информационными технологиями и другими областями.
— Однозначно, аграрное и инженерное направления из года в год набирают большую популярность у абитуриентов, а партнерство университета с крупнейшими агропромышленными предприятиями региона делают его более привлекательным, — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Рамиль Зарипов. — В 2024 году вузу выделено 1440 бюджетных места, 916 по очной и 524 по заочной форме обучения по более чем по 70 программам подготовки.
Традиционно наибольший конкурс наблюдался на инженерно-технические направления:
Также высокий спрос у абитуриентов на направления подготовки:
Список необходимых ЕГЭ для поступления в БГАУ сильно различается. В целом, русский язык нужно сдать хотя бы на 36 баллов, математику — на 27 баллов, предметы по выборов — минимум от 22 до 42 баллов.
Цена года обучения в БГАУ зависит от выбранной специальности. В 2024 году самыми доступными были:
На этих направлениях стоимость обучения — ₽29 500/год.
Дороже всего — в ₽59 200 — стоил год обучения по специальностям в области теплоэнергетики и теплотехники и электроэнергетики и электротехники.
Отзывы про Башкирский государственный аграрный университет, в целом, достаточно сдержанные.
— Городок где удобно расположены корпуса. И студенты легко и быстро находят аудиторию. А не ездят через весь город на следующее занятие. Есть все что нужно для учебы и досуга после учебы. Множество профессий и курсов на любой вкус. При желании учиться научат всему многим профессиям, — уверена Светлана.
— Прошло 22 года, как я окончила данный университет, пришла за справкой, зашла … а внутри ничего, абсолютно ничего, не поменялось, — отметила Алефтина.
Акмуллинский университет является ведущим педагогическим вузом Башкирии. Учебное заведение готовит специалистов на следующих факультетах:
К этому же вузу относится Колледж БГПУ им. Акмуллы.
В 2024 году вуз принял на программы высшего образования 2291 человека. Это число несколько сократилось по сравнению с 2023 годом, при этом больше мест стало уходить на особые и отдельные квоты. По самым востребованным программам бакалавриата сложился конкурс более 20 человек на одно место.
Среди очных программ самые высокие баллы ЕГЭ (245+) традиционно требуются на специальности перевода и переводоведения. При этом на ряде программ педагогического образования достаточно было набрать менее 150. Так, учителям физкультуры требовалось сдать ЕГЭ всего на 108 баллов. В то же время более престижные направления требуют и высоких баллов. Например, для профессионального обучения по отраслям принимали только от 205 баллов.
В 2024–2025 году самыми доступностями были такие специальности очной формы, как туризм, музыкальное образование, а также изобразительное искусство. Плата по данным направлениям начинается от ₽73 тыс. При этом ряд специальностей, например, лингвистика, обойдутся более чем в полмиллиона рублей.
— Неплохой универ. Низкие цены за обучение. Много студентов. Преподаватели профессионалы своего дела.
— Вас здесь ничему не научат, поступайте, только если вы уже все знаете, чтобы осталось просто получить диплом.
— Окончил этот ВУЗ. Преподаватели справедливые, ленивых здесь не терпят. Хочешь диплом — заслужи.
УУНиТ (УУНТ) — формально самый молодой башкирский университет, но при этом самый крупный и передовой. Его создание в 2022 году — результат объединения двух ведущих вузов Республики: Башгосуниверситета и Уфимского государственного авиационного технического университета.
Самая высокая сумма баллов ЕГЭ — 292 — была зафиксирована по направлению подготовки бакалавриата «Международные отношения». Конкурс по бюджетной основе в 2024 году составил более 27 человек на место.
В 2024 году вуз принял около 12,5 тыс. человек. Число первокурсников на программы бакалавриата и специалитета составило 4956 (бюджет — 2870, контракт — 2086), на программу магистратуры — 1406 (бюджет — 1118, контракт — 288). Средний балл ЕГЭ по головному вузу составил 69,3 балла по одному предмету.
УУНиТ, как и другие учебные заведения, в 2024 году продолжил повышать цены на обучение. В тройку самых доступных направлений входят клиническая психология, экономическая безопасность и таможенные дело, где отдавать придётся от ₽125 тыс. в месяц. Самой же дорогостоящей специальностью является международная юриспруденция (₽385 тыс.)
— Хорошее здание, мероприятия. Но! Учёба оставляет желать лучшего… Всё приходится учить самому. Учусь на факультете ОНФ. Много требуют, очень плохо объясняют.
— Неоправданно трачу там 9 часов в день.
— Хорошие преподаватели, всё объяснят и помогут, если не молчать. Средняя нагрузка.
Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) — позиционирует себя как один из ведущих медицинских вузов России. Основан он был ещё в 1932 году. Уникальной особенностью вуза является наличие собственной клиники.
Наиболее высокие минимальные баллы ЕГЭ в вузе — на программах специалитета. Так, например, набрать не меньше 244 баллов нужно было на клинической психологии. Однако самые высокие требования — к стоматологам. Будущие зубные должны показать результат в 278 баллов на ЕГЭ.
Минимальный балл на бюджет по программам бакалавриата в 2024 году составил 142, на платную основу — 120. На специалитете проще всего было поступить на медико-профилактическое дело (173).
Стоимость обучения в Башгосмедуниверситете сильно разнится. Так, на специальности «Социальная работа» платить предстоит всего ₽60 тыс. на очно-заочной форме обучения. В то же время специальность стоматолога обойдётся в ₽360,8 тыс. в год.
Самая высокая цена — на специальности «Клиническая медицина для иностранных граждан, обучающихся с использованием языка-посредника». Это экзотическое направление стоит ₽490 тысяч.
— Отучилась тут аж целых 8 лет. Разное бывало и хорошее, и плохое. Несправедливости, коррупции и кумовства, в принципе как и во всей Уфе, тут навалом. Но если ты трудолюбивый, ответственный и целеустремлённый, то целей своих добьёшься и без родителей заведующих и приближенных к ректорату.
— Ужасный университет. Учился на коммерческой основе за 6,5 лет ушло 362 тыс. рублей. Интернатура 84 тыс. рублей. На работу ни куда в г. Уфа не устроишься. Жалко зря потраченного времени.
БКИ — это филиал Российского университета кооперации. Образовательное заведение специализируется на подготовке кадров высшей квалификации для системы потребительской кооперации и различных предприятий и организаций региона.
В 2024 были году были установлены следующие минимальные баллы:
На большей части специальностей абитуриентам также предстоит сдать вступительные испытания, которым уделяется куда большее значение. Их программы расписаны на сайте вуза.
Для 1 курса, как указано на сайте вуза, стоимость года обучения на очной форме составляет от ₽80,6 тыс. до ₽84,8 тыс.
— Учусь в этом вузе на заочном отделении, отличные преподаватели. Очень доброжелательные.Е сли у самого студента есть желание получать знания, он их получит. В здании сделан хороший ремонт.
— Отвратительный институт, требуют деньги за занятия, которые не посещал, нарушают закон.
УГИИ им. Загира Исмагилова — это многопрофильное высшее учебное заведение, которое готовит профессиональные кадры в области музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства.
Минимальная планка ЕГЭ для подачи заявлений варьируется от 40 до 70, однако для результативного участия в конкурсах набрать придётся куда больше. Так или иначе, ключевым моментом является результат вступительных испытаний, которым в творческих вузах всегда уделяется крайне высокое внимание. Их примерные программы доступны на сайте.
Обучение в УГИИ им. Загира Исмагилова — недешёвое. Большая часть специальностей обойдётся в ₽283,2 тыс. в год. Стоимость обучения на некоторых направлениях достигает и ₽300 тыс.
— Отличное учебное заведение с прекрасными педагогами, получаю второе высшое здесь и ничуть не жалею.
— Институт разочаровал. В год платим 228 000, факультет дизайна. Многие преподаватели просто не ходят на пары месяцами, лекции не дают. Самообучение. Что во время пандемии, что без нее — разницы нет. Не вздумайте поступать на факультет дизайна. Преподавания в этом институте нет, знаний не получите 100%.
— Замечательные преподаватели и талантливые студенты
УГНТУ соревнуется за звание ведущего вуза Башкирии. Нефтяной университет имеет статус опорного регионального вуза России.
Средний балл ЕГЭ по УГНТУ — 71,7. Традиционно, самые высокие требования и больше всего желающих — в Архитектурно-строительном институте. Там с учётом вступительных испытаний проходной балл переваливает за 300.
Число успешно поступивших студентов в вузе каждый год заметно растёт. В 2024 году зачислено 6789 абитуриентов. Минимальное количество баллов ЕГЭ по предметам разнится от 36 до 40.
На очной форме обучения в 2024 году плата за 1-й курс обучения составляла от ₽140 тысяч до ₽240 тысяч в зависимости от направления.
— Не могу сказать об Уфимском государственном нефтяном техническом университете ничего плохого! Это удивительное заведение с более чем семидесятилетней историей. Красивые корпуса, мощная лабораторная база, сильные учёные и отличные преподаватели. Конечно же не стоит забывать и о студентах. Без них всё не имело бы смысла. Попадая в УГНТУ вы уже вряд ли забудете его.
— Этим вузом правят деньги.
— Проучился 2,5 года заочно, отчислили за одну задолжность по английскому языку без предупреждения, пытался восстановиться — никто и разговаривать не хотел. Декан начал мне тыкать… Само отношение к студентам не очень.
Академия ВЭГУ — частный вуз Уфы. Один из крупнейших российских негосударственных вузов. Специализируется, как ясно из названия, на подготовке специалистов гуманитарного профиля, однако имеет направления и в других сферах.
В 2024 году баллы для участия в конкурсе на поступление в Академии ВЭГУ начинались от 116 баллов на программах бакалавриата.
Стоимость обучения за один год в Академии ВЭГУ варьируется от ₽40 тыс. до ₽190 тыс.
— За время обучения я ни разу не пожалела о том, что выбрала именно это заведение. Преподаватели очень внимательны несмотря на расстояние и время. Всегда объясняли, как правильно, что сделать… Спасибо большое преподавателям и всему персоналу академии…
— Идеальный ВУЗ для работающих людей.
— Это одно из самых худших учебных заведений в мире.
Поступить в Уфимский юридический институт МВД России можно с обществознанием, русским языком и профильной математикой. Установлены следующие минимальные баллы ЕГЭ:
Для абитуриентов также предусмотрены вступительные испытания.
Обучение в Уфимском юридическом институте МВД России ведётся исключительно на бюджетной основе. Есть также программы целевого обучения.
— Место не для слабонервных, пока там типа «учишься», жизнь проходит мимо. Если у выпускника заведения в голове откладываются какие-то минимальные знания, то это не благодаря, а вопреки существующей системе.
— Учился на следственном факультете, было конечно очень сложно, но куда без этого. Даже не знаю кем бы я стал если бы не УЮИ. Полиция, конечно, уже в далеком прошлом, но об институте только самые положительные воспоминания.