Хабиров дал ответ на загадку

Posted 9 февраля, 16:10
Published 9 февраля, 16:10
Modified 9 февраля, 16:12
Updated 9 февраля, 16:12
Напомним, ранее руководитель Республики побывал в Баймакском районе. Там он сфотографировался на фоне заснеженного поля. Внимание Хабирова привлекло то, что белоснежное покрывало, несмотря на обильные осадки, оставила пробелы. Местами на поле снега не было и даже проглядывалась растительность. Тогда глава региона предложил подписчикам его соцсетей отгадать, с чем связано такое явление.
Разгадка долго ждать себя не заставила — как выяснилось, причиной являются тебенёвки (зимняя пастьба) лошадей. Животные ищут корм под снегом, поэтому поле и оказалось изрытым.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике объявили конкурс на башкирскую лошадь. Чтобы её получить, нужно написать лучший гимн этой породе.