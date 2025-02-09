Хабиров дал ответ на загадку

Напомним, ранее руководитель Республики побывал в Баймакском районе. Там он сфотографировался на фоне заснеженного поля. Внимание Хабирова привлекло то, что белоснежное покрывало, несмотря на обильные осадки, оставила пробелы. Местами на поле снега не было и даже проглядывалась растительность. Тогда глава региона предложил подписчикам его соцсетей отгадать, с чем связано такое явление.