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Posted 9 февраля, 16:10

Published 9 февраля, 16:10

Modified 9 февраля, 16:12

Updated 9 февраля, 16:12

Хабиров раскрыл тайну загадочного места в Башкирии

Хабиров дал ответ на загадку

9 февраля 2025, 16:10
Фото: mkset.ru.

Хабиров раскрыл тайну загадочного места в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров раскрыл ответ на предложенную им головоломку в воскресенье, 9 февраля.

Напомним, ранее руководитель Республики побывал в Баймакском районе. Там он сфотографировался на фоне заснеженного поля. Внимание Хабирова привлекло то, что белоснежное покрывало, несмотря на обильные осадки, оставила пробелы. Местами на поле снега не было и даже проглядывалась растительность. Тогда глава региона предложил подписчикам его соцсетей отгадать, с чем связано такое явление.

Разгадка долго ждать себя не заставила — как выяснилось, причиной являются тебенёвки (зимняя пастьба) лошадей. Животные ищут корм под снегом, поэтому поле и оказалось изрытым.

Гимн лошади напишут в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике объявили конкурс на башкирскую лошадь. Чтобы её получить, нужно написать лучший гимн этой породе.

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