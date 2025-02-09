Границы могил перекраивают в Башкирии

Posted 9 февраля, 04:27
Published 9 февраля, 04:27
Modified 9 февраля, 05:54
Updated 9 февраля, 05:54
Башкультнаследие формально оформила границы двух захоронений в парке им. Ленина в центре Уфы, а именно — могил Шагита Худайбердина и Мажита Гафури.
В документе также указано, что на обозначенных территориях нельзя проводить земельные и мелиоративные работы, что-либо строить и устраивать хозяйственную деятельность.
Шагит Худайбердин — башкирский политический деятель и революционер. Известен как один из организаторов Башкирской советской республики, а также автор более тридцати рассказов, стихотворений, статей и мемуаров.
Мажит Гафури — классик башкирской и татарской литературы, Народный поэт Башкирской АСССР.