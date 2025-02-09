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Posted 9 февраля, 04:27

Published 9 февраля, 04:27

Modified 9 февраля, 05:54

Updated 9 февраля, 05:54

В Башкирии установилы границ захоронений Гафури и Худайбердина

Границы могил перекраивают в Башкирии

9 февраля 2025, 04:27
Фото: culture.ru.

В Башкирии установилы границ захоронений Гафури и Худайбердина

Приказы об объектах культурного наследия выпустили власти Башкирии, соответствующие документы Mkset изучил в воскресенье, 9 февраля.

Башкультнаследие формально оформила границы двух захоронений в парке им. Ленина в центре Уфы, а именно — могил Шагита Худайбердина и Мажита Гафури.

В документе также указано, что на обозначенных территориях нельзя проводить земельные и мелиоративные работы, что-либо строить и устраивать хозяйственную деятельность.

Шагит Худайбердин — башкирский политический деятель и революционер. Известен как один из организаторов Башкирской советской республики, а также автор более тридцати рассказов, стихотворений, статей и мемуаров.

Мажит Гафури — классик башкирской и татарской литературы, Народный поэт Башкирской АСССР.

Башкирский министр стал памятником
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии установили памятник советскому деятелю.

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