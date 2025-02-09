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Posted 9 февраля, 16:21

Published 9 февраля, 16:21

Modified 9 февраля, 16:23

Updated 9 февраля, 16:23

В Уфе иностранец домагался до женщин

Берегитесь! «Автобусный извращенец» гастролирует по Уфе

9 февраля 2025, 16:21
Фото: 1MI.

В Уфе иностранец домагался до женщин

Неизвестный мужчина приставал к девушкам в уфимском автобусе, пишут очевидцы в городских Telegram-каналах в воскресенье, 9 февраля.

По словам жительницы Уфы, с домогательствами она якобы столкнулась на рейсе по маршруту №31. Со слов горожанки, «мужчина восточной внешности» запустил ей под верхнюю одежду руки, прижавшись к ней вплотную в давке.

— Вплотную приближается, ищет себе жертву и начинает трогать руками за интимные места! Будьте осторожны! — написала уфимка.

Между тем девушка заявила, что прямо в автобусе та закричала, как только почуяла руки незнакомца. Никакой реакции со стороны других пассажиров, продолжает уфимка, не последовало.

Уфимские чиновники пересели в автобусы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновники «на собственной шкуре» проверили пригородный автобус. Госслужащие никаких нарушений не нашли, однако постоянные пассажиры высказываются о маршруте крайне нелестно.

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