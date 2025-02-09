Берегитесь! «Автобусный извращенец» гастролирует по Уфе

Posted 9 февраля, 16:21
Published 9 февраля, 16:21
Modified 9 февраля, 16:23
Updated 9 февраля, 16:23
По словам жительницы Уфы, с домогательствами она якобы столкнулась на рейсе по маршруту №31. Со слов горожанки, «мужчина восточной внешности» запустил ей под верхнюю одежду руки, прижавшись к ней вплотную в давке.
— Вплотную приближается, ищет себе жертву и начинает трогать руками за интимные места! Будьте осторожны! — написала уфимка.
Между тем девушка заявила, что прямо в автобусе та закричала, как только почуяла руки незнакомца. Никакой реакции со стороны других пассажиров, продолжает уфимка, не последовало.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновники «на собственной шкуре» проверили пригородный автобус. Госслужащие никаких нарушений не нашли, однако постоянные пассажиры высказываются о маршруте крайне нелестно.