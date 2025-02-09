Аномальная зима разбудила башкирских медведей

Posted 9 февраля, 03:29
Published 9 февраля, 03:29
Modified 9 февраля, 04:09
Updated 9 февраля, 04:09
По данным СМИ, активность хищников якобы уже заметили в некоторых природных парках Республики.
Начинают просыпаться и животные, пребывающие в неволе. Так, портал Ufanovosti рассказывал про домохозяйство фермера в Иглинском районе, где содержится медведь. Косолапый из-за особенностей содержания просыпался несколько раз за зиму. Сам владелец хозяйства связывает это с аномально тёплой зимой.
Особой нужды в спячке у живующих в неволе медведей нет, ведь необходима она диким животным лишь для того, чтобы пережить нехватку пищи зимой. Например, в вольерном хозяйстве Уфы несколько особей и вовсе бодрствовали всю зиму.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецком районе Башкирии после случаев выхода волков к людям охотники стали патрулировать улицы.