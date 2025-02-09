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Posted 9 февраля, 03:29

Published 9 февраля, 03:29

Modified 9 февраля, 04:09

Updated 9 февраля, 04:09

Медведи выходят из спячки в Башкирии

Аномальная зима разбудила башкирских медведей

9 февраля 2025, 03:29
Фото: 1MI.

Медведи выходят из спячки в Башкирии

Со всего Башкортостана в воскресенье, 9 февраля, поступают сообщения о том, что медведи стали просыпаться после зимней гибернации.

По данным СМИ, активность хищников якобы уже заметили в некоторых природных парках Республики.

Начинают просыпаться и животные, пребывающие в неволе. Так, портал Ufanovosti рассказывал про домохозяйство фермера в Иглинском районе, где содержится медведь. Косолапый из-за особенностей содержания просыпался несколько раз за зиму. Сам владелец хозяйства связывает это с аномально тёплой зимой.

Особой нужды в спячке у живующих в неволе медведей нет, ведь необходима она диким животным лишь для того, чтобы пережить нехватку пищи зимой. Например, в вольерном хозяйстве Уфы несколько особей и вовсе бодрствовали всю зиму.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецком районе Башкирии после случаев выхода волков к людям охотники стали патрулировать улицы.

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