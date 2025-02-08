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Posted 8 февраля, 04:24

Published 8 февраля, 04:24

Modified 8 февраля, 04:42

Updated 8 февраля, 04:42

В Башкирии начали истреблять волков

Волки-невидимки бродят по Башкирии

8 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI.

В Башкирии начали истреблять волков

В Белорецком районе Башкортостана продолжают искать неуловимых хищников, которые терроризируют целое крупное село, отчитались в региональном Минэкологии в субботу, 8 февраля.

Напомним, как сообщал Mkset, ранее в муниципалитете прошла волна нападений волков на домашний скот. Так, последний такой случай был в Инзере. Под покровом ночи стая хищников пробралась в хозяйство местного жителя и растерзала шестерых коз. Незадолго до этого власти Республики сообщили, что в связи с участившимися инцидентами с волками их численность будет «отрегулирована» охотниками.

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На данный момент в рейдах на хищников участвуют порядка 20 специалистов. Охотники патрулируют улицы Инзера в поисках волков, которые заходят на территорию населённого пункта. Впрочем, несмотря на жалобы местных о том, что хищники стали появляться прямо посреди жилого сектора, пока ни одну особь участникам рейда найти не удалось.

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