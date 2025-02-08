Волки-невидимки бродят по Башкирии

Напомним, как сообщал Mkset, ранее в муниципалитете прошла волна нападений волков на домашний скот. Так, последний такой случай был в Инзере. Под покровом ночи стая хищников пробралась в хозяйство местного жителя и растерзала шестерых коз. Незадолго до этого власти Республики сообщили, что в связи с участившимися инцидентами с волками их численность будет «отрегулирована» охотниками.