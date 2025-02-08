Ветерана спасательной службы не стало в Башкирии

Posted 8 февраля, 16:04
Published 8 февраля, 16:04
Modified 8 февраля, 16:06
Updated 8 февраля, 16:06
Кузбаев трудился специалистом по гражданской обороне в аварийно-спасательной службе. Как гласит некролог, в спасательное ведомство он пришёл в конце 1990-х годов. Перед этим он служил командиром ракетного полка, имея за спиной образование, полученное в Харьковском высшем военно-командно-инженерном училище.
При жизни Кузбаев был награждён рядом наград от федерального правительства, а также МЧС. В последние годы спасатель страдал от тяжёлой болезни, которая в итоге его и сразила.