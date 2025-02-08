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Posted 8 февраля, 16:04

Published 8 февраля, 16:04

Modified 8 февраля, 16:06

Updated 8 февраля, 16:06

В Башкирии скончался Фагир Кузбаев

Ветерана спасательной службы не стало в Башкирии

8 февраля 2025, 16:04
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

В Башкирии скончался Фагир Кузбаев

На 69-м году жизни не стало сотрудника аварийно-спасательной службы башкортостанского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фагира Кузбаева, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 8 февраля.

Кузбаев трудился специалистом по гражданской обороне в аварийно-спасательной службе. Как гласит некролог, в спасательное ведомство он пришёл в конце 1990-х годов. Перед этим он служил командиром ракетного полка, имея за спиной образование, полученное в Харьковском высшем военно-командно-инженерном училище.

При жизни Кузбаев был награждён рядом наград от федерального правительства, а также МЧС. В последние годы спасатель страдал от тяжёлой болезни, которая в итоге его и сразила.

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Ранее Mkset сообщал о другой значимой потере в том же ведомстве.

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