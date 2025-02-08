В Башкирии раскрыли убийство по запаху

Posted 8 февраля, 16:40
Published 8 февраля, 16:40
Modified 8 февраля, 16:42
Updated 8 февраля, 16:42
Трагедия случилась в Верхнеяркеево в начале января, сразу после новогодних праздников. Местный житель, по версии следователей, повздорил с невестой на почве ревности — женщину возмутило, что жених созванивался со своей знакомой.
Решив всё исправить, мужчина отправился к «помехе» своей любви лично, попросив ту объясниться по телефону его невесте. Та, впрочем, налаживать семейные узы не захотела и отказала в просьбе. За словесной перепалкой последовало рукоприкладство. Подсудимый в порыве ярости зарезал девушку и скрылся.
Разлагающееся тело погибшей нашли уже спустя две недели, когда соседи пожаловались на ужасный запах из её квартиры. Вскоре нашли и самого злоумышленника. Во всём содеянном он признался. Правоохранители заключили убийцу в СИЗО.
Ранее Mkset сообщал о том, что проститутке из Башкирии дали год исправительных работ за убийство вахтовика.