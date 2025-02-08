mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 16:40

Published 8 февраля, 16:40

Modified 8 февраля, 16:42

Updated 8 февраля, 16:42

Житель Башкирии зарезал подругу за срыв свадьбы

В Башкирии раскрыли убийство по запаху

8 февраля 2025, 16:40
Фото: Следком России.

Житель Башкирии зарезал подругу за срыв свадьбы

Семейная ссора привела к поножовщине в Илишевском районе Башкортостана, сообщили в субботу, 8 февраля, в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия случилась в Верхнеяркеево в начале января, сразу после новогодних праздников. Местный житель, по версии следователей, повздорил с невестой на почве ревности — женщину возмутило, что жених созванивался со своей знакомой.

Решив всё исправить, мужчина отправился к «помехе» своей любви лично, попросив ту объясниться по телефону его невесте. Та, впрочем, налаживать семейные узы не захотела и отказала в просьбе. За словесной перепалкой последовало рукоприкладство. Подсудимый в порыве ярости зарезал девушку и скрылся.

Разлагающееся тело погибшей нашли уже спустя две недели, когда соседи пожаловались на ужасный запах из её квартиры. Вскоре нашли и самого злоумышленника. Во всём содеянном он признался. Правоохранители заключили убийцу в СИЗО.

Уфимская проститутка убила вахтовика
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что проститутке из Башкирии дали год исправительных работ за убийство вахтовика.

Читайте также:
Убийца уснул на месте преступления в УфеРазборки в Башкирии закончились трупом и уголовным деломНаорал на мать и отправился в тюрьму: пенсионеру вынесли приговор в Башкирии
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Убийство#Башкортостан#Полиция#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Следователи#Ссора#Белебей#Мелеуз#Янаул#Поножовщина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика