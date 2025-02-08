В Башкирии раскрыли убийство по запаху

Решив всё исправить, мужчина отправился к «помехе» своей любви лично, попросив ту объясниться по телефону его невесте. Та, впрочем, налаживать семейные узы не захотела и отказала в просьбе. За словесной перепалкой последовало рукоприкладство. Подсудимый в порыве ярости зарезал девушку и скрылся.