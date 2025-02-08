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Posted 8 февраля, 16:30

Published 8 февраля, 16:30

Modified 8 февраля, 16:32

Updated 8 февраля, 16:32

Уфимский врач обезвредил опасного дебошира

Уфимский врач обезвредил опасного дебошира

8 февраля 2025, 16:30
Фото: МВД.
Смелый житель башкирской столицы спас аптеку от буйного посетителя, рассказали в региональном МВД в субботу, 8 февраля.

Неадеквата в общественном месте заметил Рашит Биганяков, заведующий операционного блока больницы №21 в Уфе. Доктору не составило труда понять, что нарушитель порядка перед походом в аптеку употребил большое количество спиртного.

Пьяница принялся хамить всем вокруг и дебоширить. Тогда мужчина вызвал «112» и задержал опасного клиента.

Как отчитались в МВД, самоотверженного врача планируют наградить от имени правоохранительного ведомства.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина затеял драку с водителем машины, на которой тот его сбил.

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