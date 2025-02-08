Уфимский врач обезвредил опасного дебошира

Posted 8 февраля, 16:30
Published 8 февраля, 16:30
Modified 8 февраля, 16:32
Updated 8 февраля, 16:32
Неадеквата в общественном месте заметил Рашит Биганяков, заведующий операционного блока больницы №21 в Уфе. Доктору не составило труда понять, что нарушитель порядка перед походом в аптеку употребил большое количество спиртного.
Пьяница принялся хамить всем вокруг и дебоширить. Тогда мужчина вызвал «112» и задержал опасного клиента.
Как отчитались в МВД, самоотверженного врача планируют наградить от имени правоохранительного ведомства.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина затеял драку с водителем машины, на которой тот его сбил.