Уфимские чиновники вышли на скользкую дорожку

Posted 8 февраля, 16:33
Published 8 февраля, 16:33
Modified 8 февраля, 16:35
Updated 8 февраля, 16:35
Поводом для очной встречи в необычных условиях стали погодные условия, а точнее то, как с ними справляются городские службы. Начальники администраций лично прошлись по дорогам и оценили, как коммунальщики отдалбливают и посыпают песком с противогололёдными материалами тротуары. Как отчитались в мэрии, за сутки на это ушло более 102 тонн реагентов.
Судя по всему, довольны чиновники остались не всеми участками. На это указывает лаконичное завершение пресс-релиза мэрии, гласящее о поручении «усилить работу в этом направлении».