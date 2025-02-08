Уфимские чиновники вышли на скользкую дорожку

Поводом для очной встречи в необычных условиях стали погодные условия, а точнее то, как с ними справляются городские службы. Начальники администраций лично прошлись по дорогам и оценили, как коммунальщики отдалбливают и посыпают песком с противогололёдными материалами тротуары. Как отчитались в мэрии, за сутки на это ушло более 102 тонн реагентов.