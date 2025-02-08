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Posted 8 февраля, 16:33

Published 8 февраля, 16:33

Modified 8 февраля, 16:35

Updated 8 февраля, 16:35

Чиновников заставили проверять уборку льда в Уфе

Уфимские чиновники вышли на скользкую дорожку

8 февраля 2025, 16:33
Фото: мэрия Уфы.

Чиновников заставили проверять уборку льда в Уфе

Главы районов башкирской столицы провели выездное совещание на улицах Уфы, отчитались городские власти в субботу, 8 февраля.

Поводом для очной встречи в необычных условиях стали погодные условия, а точнее то, как с ними справляются городские службы. Начальники администраций лично прошлись по дорогам и оценили, как коммунальщики отдалбливают и посыпают песком с противогололёдными материалами тротуары. Как отчитались в мэрии, за сутки на это ушло более 102 тонн реагентов.

Судя по всему, довольны чиновники остались не всеми участками. На это указывает лаконичное завершение пресс-релиза мэрии, гласящее о поручении «усилить работу в этом направлении».

Мэр Уфы раскрыл тайну о своей зарплате
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Ранее Mkset сообщал о том, что глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев раскрыл свою зарплату.

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